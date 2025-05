El Servicio de Salud de Asturias pagará un plus a los facultativos que se ocupan de formar a los médicos residentes

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) remunerará a los tutores que se ocupan de formar a los futuros especialistas de la sanidad pública. ... Esta decisión se enmarca dentro del nuevo decreto que regulará la formación sanitaria especializada en Asturias y da respuesta a una reivindicación defendida desde hace tiempo por el Sindicato Médico Profesional (Simpa): «El reconocimiento del trabajo de los tutores nunca ha sido suficiente. Como tantas otras cosas en la profesión, se han excedido los límites de la 'vocación'».

La creación de un nuevo concepto salarial que compense la labor que desarrollan los tutores de los médicos internos residentes, más conocidos como MIR, se daba a conocer este pasado lunes en la Mesa General de la Comunidad Autónoma. Ese mismo día, 700 médicos de todo el país elegían destino para realizar su formación sanitaria especializada. Arrancaba así un procedimiento que se prolongará hasta el 28 de mayo y al que concurren las 13.692 personas que este año aprobaron el examen MIR.

Superar esta prueba y el período de formación correspondiente a la especialidad elegida son requisitos imprescindibles para poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Actualmente, los facultativos que asumen la responsabilidad de formar a esos nuevos especialistas no cobran por ello. «Lo hacen por una compensación absolutamente nimia por parte de la administración. Les queda el agradecimiento de los residentes y la sensación del deber hipocrático cumplido», precisan desde el Simpa.

Esta labor docente desinteresada únicamente computa como mérito, aquí y en la mayoría de comunidades autónomas del país. En el caso de Asturias, esa situación va a cambiar, según la propuesta de decreto aprobada este lunes en la mesa de negociación que aborda los asuntos relacionados con el ámbito sanitario. Dicha norma, que ordena el funcionamiento de los órganos y profesionales que intervienen en la especialización de los MIR, incorpora la previsión de reconocer salarialmente esta función.

Aviso a navegantes

Todavía está por determinar, no obstante, la cuantía de la remuneración y cuándo se materializará ese plus en la tabla retributiva del Sespa. «Eso sí, alerta a navegantes: mayor reconocimiento implica también mayor responsabilidad. Los residentes no son mano de obra barata. Quien no esté dispuesto a involucrarse e impartir una formación de calidad mejor que se aparte y deje paso a otros compañeros que lo harán encantados y, desde ahora, más justamente recompensados», desliza el Sindicato Médico Profesional de Asturias.

El Sespa oferta este año 195 plazas de formación sanitaria especializada. El lunes se ocuparon 21. Y ayer –que eligieron destino 1.400 médicos– otras 30. En total, el Servicio de Salud del Principado ya tiene cubiertas 51 vacantes, siendo Dermatología, Cirugía Plástica, Cardiología, Oftalmología y Anatomía Patológica las primeras especializades que han sido elegidas.

Hasta el momento, el HUCA y el Hospital de Cabueñes son los centros que han despertado interés en la promoción MIR de 2025. Con una excepción: la plaza solicitada en la red de Atención Primaria de Gijón, única de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria que se ha adjudicado en estos dos primeros días del proceso de elección. Esta especialidad suele ser la que menos atractivo tiene para las nuevas generaciones de facultativos. El año pasado, de hecho, en Asturias quedaron desiertas varias plazas en las comarcas periféricas.