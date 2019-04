Cuarenta alumnos de Lugones se lesionaron con un juego viral, «algunos engañados» El 'abecedario chino' consiste en lesionar con la uña la mano de otra persona mientras recita el abecedario. / PIÑA La dirección del instituto, que expulsará a quien lo practique, constata que el 'reto' ha llegado «a otros centros de la región» Tres estudiantes del IES Astures sufrieron infecciones en las manos tras someterse al 'abecedario chino' MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Sábado, 6 abril 2019, 00:38

El IES Astures de Lugones ha logrado frenar la práctica viral del 'abecedario chino' o 'del diablo', un 'juego' que consiste en rascar el dorso de la palma con una uña a otro niño mientras recita la letras del alfabeto y asocia una palabra a cada una de ellas. A cada palabra le corresponde un pellizco mayor, que deriva en ocasiones en heridas de consideración.

Cuarenta estudiantes de Lugones, la mayoría de primero de la ESO, llegaron a tener marcas en sus manos, y tres de ellos acabaron con heridas «más graves»: tuvieron que ponerse curas y vendas por «una pequeña infección», informó ayer el director del centro, Mario Prendes. Abundó que algunos «eran engañados» y forzados a participar en el juego, ya que «les cogían la mano y no podían escapar».

El problema se detectó «la semana pasada, ya que empezamos a ver sospechosamente que algunos niños venían con heridas en las manos». La dirección, que permanece vigilante, se reunió con los alumnos y los padres en un clima de «transparencia total» para atajar de raíz el problema, como así parece haber sido.

Sí advirtió, no obstante, que ha constatado que la práctica del 'abecedario chino' se ha empezado a dar «en otros de centros de la región».

El IES Astures tiene 165 alumnos en primero de la ESO, el curso en el que el 'juego' viral corrió como la pólvora, si bien también se dieron casos en segundo. Un caso «podía ser fortuito, pero cuando vimos que se empezaba a extender fue cuando decidimos coger a unos niños para que nos dijeran a qué se debían esas marcas y fue cuando nos lo explicaron».

En cuanto se detectó el problema, el centro se movió con rapidez. El director resaltó que los niños «explicaron que la práctica se había puesto de moda hacía unos diez días por unos vídeos que se habían bajado de YouTube y las redes sociales». En este sentido, insistió en alertar a los padres del peligro de la «vía libre» en internet, especialmente en los menores.

«Cuando vimos que en alguno la herida era de consideración decidimos, inmediatamente y antes de comunicar a los padres, ir a las aulas y les expusimos la gravedad de la situación», comentó Prendes. «Como los niños son pequeños asumieron el impacto y, dado que teníamos una sesión con los padres a los dos días, se les expuso la situación y lo agradecieron», apuntó.

El momento clave que impulsó al centro a cortar de raíz con el problema fue cuando se detectaron «dos casos raros con señales en las muñecas». No obstante, a día de hoy la situación «está corregida. Todavía esta semana estamos supervisando las manos y vemos que las heridas están cicatrizando».

Cuchillas

Pese a que no han podido corroborarlo, desde el centro sospechan que en dos o tres de los casos pudieron emplearse algún tipo de cuchilla, algo mucho más grave aún.

El instituto anunció que expulsará a los niños que fuercen a otros a participar en esta práctica tan dañina. Los padres han conocido con lógica preocupación la viralización el 'abecedario del diablo', pero también han agradecido la transparencia del instituto y su rapidez al actuar.

«Mis hijos son ya mayores, pero tengo muchos amigos con niños en primero de la ESO. Todas estas modas que nacen en las redes sociales hay que cortarlas radicalmente y explicárselas a los críos, no puedes dejar que vayan para arriba», dijo ayer un padre con dos hijos en el centro. Otro de los progenitores, con un menor en primero de la ESO, destacó la manera de resolver la crisis. «El director fue el primero que nos llamó y pasó por las aulas explicando la situación a los alumnos». «Mi hijo se enteró de lo que estaba pasando, pero había otros muchos niños que no lo sabían. Vino a casa y me dijo: 'Papá, hay un juego un poco raro en el instituto'», resaltó. «Lo primero que hice cuando me enteré fue decirle a mi hijo: '¡Enséñame las manos!'», agregó otro padre.

Por su lado, Raúl Díaz, presidente de la Asociación de Madres y Padres del IES Astures, explicó cómo la dirección del centro tomó las riendas del conflicto, para evitar «un 'boom'».

A los tutores es a quienes ayer se dirigió Encarna García, presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar (ACAE). Recordó que «hace un año pasó en Mieres y en algún sitio más de Asturias, pero dando la vuelta a la mano», por lo que ante esta oleada expresó «mucha preocupación porque sabemos que los críos tratan de ocultarlo y muchos padres no se enteran porque no leen la prensa».

En este sentido, pidió a los padres de que «revisen las manos de los niños, especialmente en primero, segundo y tercero de la ESO, tanto en institutos públicos como en centros concertados». «Esto está pasando en Asturias y otros centros de España; es importante que no solo sea el Astures el que controle estos temas. Los padres son fundamentales y tienen que fijarse en el estado de las manos de sus hijos y alguna parte de la espalda».