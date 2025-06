Los siete magníficos de la PAU

Susana D. Tejedor Gijón Sábado, 14 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Silvia, Marta, Carlos, Jimena, Miguel, Nacho y Sara. Ellos, los siete, son los mejores de Asturias. Ellos han conseguido un 10, la máxima calificación en la prueba de la PAU. Ayer se enteraron de que todas sus horas de estudio, sus ocios sacrificados y el cansancio de los últimos días han tenido su gran recompensa. «Esperas que vas a aprobar, claro, pero sacar la nota más alta es algo inesperado». Es una opinión unánime.

Filología, Historia, Medicina, Derecho, Ingeniería, Física y Biotecnología son sus elecciones y sus sueños a punto de comenzar. «Por descarte» y este mismo curso se decidió la avilesina Silvia Sahagún Bango, de 17 años, a estudiar Filología inglesa. «Me gusta, pero no lo tuve claro con mucha antelación como le ocurre a otras personas». Y eso que parte de su familia son ingleses y se han puesto muy contentos por la elección, al igual que su madre que fue la encargada de darle la noticia. «Estoy encantada, sabía que me había salido bien, pero un 10...». Le gustaría encaminar sus pasos hacia la traducción antes que a la docencia. Aprovechará a disfrutar del verano antes de iniciar sus estudios universitarios en Oviedo. Y, sobre todo, aprovechará para dedicar tiempo a la gimnasia rítmica que practica en Versalles y también a leer y al cine.

«Feliz y ya tranquila» es el estado de ánimo de Marta Suárez Arango, de 17 años y que, al igual que Silvia, ha concluido el último curso en el IES Número 5 de Avilés. «No me lo esperaba, me salió bien pero creía que había tenido fallos», asegura quien fue siempre una buena estudiante y quiere averiguar más acerca de «dónde venimos». Por eso, su elección universitaria es Historia, con la esperanza de dedicarse a la Arqueología en el futuro. La noticia de su extraordinaria calificación en la PAU le produjo «cierta confusión en un primer momento», antes de dar paso a una alegría compartida con su familia. Reconoce su esfuerzo y las horas de dedicación en estos últimos días, como también matiza que «me quedan las cosas muy rápido». Mientras se inicia su nueva etapa de estudiante aprovechará para pintar. «Estoy aprendiendo en digital».

Siempre quiso estudiar Medicina Carlos Herminio Carballo Valdés que ayer se mostraba «muy contento» tras enterarse con unos compañeros en Oviedo de su extraordinaria calificación. «Contaba con aprobar pero nunca esperé sacar tan buenas notas». ¿El secreto? Convivir entre libros y apuntes durante las últimas semanas. «Casi todo fueron libros, libros y libros». También agradece en estos momentos «el apoyo de mi familia y del Instituto Doña Jimena, en donde ha cursado este último año. Este gijonés de 17 años «tenía siempre en la cabeza dedicarse a la Medicina», así es que si no le daba la nota, Enfermería era su segunda opción.

Desde los 11 años supo la langreana Jimena López Fuego que quería ser abogada, no obstante, ha descubierto hace poco que prefiere «ser fiscal, aunque para ello tenga que opositar». De estudiar duramente sabe mucho ya que esta joven que acaba de dejar el IES Santa Bárbara (Langreo): «Siempre he sido muy estudiosa y organizada», pero se pasó «tres horas llorando por las Matemáticas que creía que iba a suspender». La nota le ha permitido elegir y su opción ha sido el doble grado de ADE y Derecho en Oviedo. Tiene 17 años y le gusta dibujar, los videojuegos y leer y, claro, «ser fiscal».

Además del 10, un 14 sobrepasa la nota de ingreso necesaria para acceder a Ingeniería Electrónica. «Pedían un 5 y ya en Bachiller mi nota era un 6, así que no me jugaba nada», asegura Miguel Pérez Costales. Este ovetense de 18 años tenía en las asignaturas de inglés y lengua el temor a que le bajase la nota final, algo que no ocurrió. Sus aspiraciones van hacia la empresa, no a la docencia, y reconoce que le gusta «construir cosas, diseñar, inventar; ya de pequeño montaba legos».

A Madrid se irá Nacho Rodríguez Fernández, ovetense de 17 años, que ha elegido Física. Lo hará en la Complutense porque «es una de las universidades más valoradas y tiene más optativas». Y es que en sus preferencias está la Astrofísica, a la que espera dedicarse algún día. «Si tengo que dar clases no me importa, me dicen que me explico bien». Su prioridad es «estudiar». Ahora pasa mucho tiempo en el Conservatorio de Música, donde toca el violonchelo.

Y «más calmada» estaba ayer Sara Díaz Iglesias, de 18 años, que estudiará en su ciudad, Oviedo, Biotecnología. «Necesitaba un 12,8 y saqué un 14. La investigación, el desarrollo fármaco y el aspecto sanitario centran sus intereses profesionales. La «constancia» ha sido su fiel compañera.

