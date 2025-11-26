Los sindicatos educativos cargan contra la falta de personal en varias escuelas de 0 a 3 años en Asturias

Los sindicatos educativos han manifestado este miércoles su «profunda preocupación» por la «grave» falta de personal que afecta en Asturias a diversas escuelas de educación ... infantil de 0 a 3 años. El problema se ve agudizado especialmente en las escuelinas de Gijón, Oviedo y Avilés, que son gestionadas por sus respectivos ayuntamientos, ya que, aún no se han adherido a la red autonómica del Principado.

Tal es la crisis, que en la escuela infantil Eusebio Miranda de Gijón, el centro ha solicitado este miércoles a las familias no llevar a los niños al encontrarse enfermos varios trabajadores y no tener forma de suplir las bajas. En concreto, son ocho los trabajadores que están de baja y sólo tres se encuentran trabajando bajo servicios mínimos. «Ante la situación excepcional que la escuela está padeciendo por las enfermedades de las educadoras, nos encontramos con escasez de trabajadoras para atender a sus niños. Rogamos a las familias que les sea posible, no traer mañana a sus niños o reducir su horario en la escuela, recogiéndolos a las 13 o a las 15 horas», así lo explica la directora del centro a las familias afectadas del centro Eusebio Miranda de Gijón.

Ante esta situación, los sindicatos advierten que no se trata de un caso excepcional, sino de una situación generalizada que afecta a varias escuelas de Gijón, Oviedo y Avilés. Leticia Celorio, de Usipa, asegura que lo mismo está ocurriendo en la escuelina La Serena de Gijón.

«La escuela Eusebio Miranda últimamente está teniendo problemas porque tiene ocho trabajadores con problemas de salud. Es un problema muy grande y ahora la tónica es la no cobertura de las bajas. Cuando nos aproximamos a final de año, no sé si es por cerrar el año o qué, no se están cubriendo. En la escuela de La Serena han tardado dos meses en cubrir una baja a jornada completa. También en la escuela de Nuevo Gijón hubo varias bajas y no se cubrieron», criticó Celorio.

Añadió que en Avilés y Oviedo «no sólo faltan también técnicas de educación infantil para cubrir las bajas en algunas escuelas, también falta personal de limpieza, conserjes... y al final todos esos trabajos tienen que asumirlos el personal que queda trabajando. Eso no puede ser», expresó.

«No hay bolsa para dar cobertura a las bajas»

Por su parte, Laura Pérez de UGT señaló que «según nos comentan desde el Ayuntamiento de Gijón no hay bolsa para poder dar cobertura a estas bajas, se han agotado y no hay disponibilidad en otros municipios tampoco. Todo esto es consecuencia de que no han acabado con los procesos de estabilización», denunció Pérez.

También Laura González de CSIF comentó que el problema de la cobertura de las bajas en las escuelas infantiles municipales, al igual que sucede en las de la red, «no solamente dificulta la prestación de un servicio de carácter educativo público, sino que supone una merma de las condiciones de trabajo del personal de las escuelas, de los equipos educativos», subrayó.

Añadió que «este problema se hace extensible especialmente en ayuntamientos grandes como son Avilés, Oviedo, Gijón, donde la cobertura de las bajas se demora, a veces por periodos muy prolongados, y esto implica que no solamente se produzca una sobrecarga de trabajo, sino que implica también que en algunos ayuntamientos, en este caso como ha pasado en Avilés, se traslade al personal de unas escuelas a otras, modificando sus horarios de trabajo, el tiempo de desplazamiento, empeorando la calidad del servicio puesto que se rompen los vínculos de apego con los niños y niñas, muy sensibles en este periodo», zanjó González.

Para la representante del CSIF de escuelas infantiles, el problema es que no se garantiza la estabilidad del personal, puesto que «las educadoras no saben si hoy van a trabajar en una escuela o mañana en otra, y todo esto hace precarizar las condiciones de una plantilla que está básicamente feminizada. Dificulta cualquier medida de conciliación y consideramos que la responsabilidad de las administraciones públicas, sean los ayuntamientos o sea la consejería de Educación, es garantizar la cobertura de las bajas», explicó González.

Las educadoras de infantil lo que esperan es que una vez las escuelas se integren todas en el Principado y se adopten las medidas necesarias, como se ha incluido ahora en el acuerdo la calificación de atención directa, «esto se solucione, porque claramente ahora mismo esto es un grave problema y una tremenda carencia en las escuelas infantiles», concluyen.