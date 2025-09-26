La Sociedad Asturiana de Cardiología celebra el Día Mundial del Corazón con una jornada divulgativa De carácter gratuito y abierta al público, el evento tendrá lugar este lunes 29 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, e incorpora como novedad actividades para escolares

Los directores del evento, Isaac Pascual y Pablo Avanzas, Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, respectivamente.

La Sociedad Asturiana de Cardiología (SAC) conmemora este lunes, 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón con una jornada divulgativa en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (Calatrava). Se trata de la segunda edición de un evento que busca incrementar la concienciación social sobre la salud cardiovascular, fomentar la prevención de riesgos y ofrecer formación práctica sobre cómo actuar ante episodios de infarto.

La principal novedad de este año es la inclusión de actividades dirigidas al público infantil, a las que se espera que asistan alrededor de 300 escolares invitados desde distintos centros educativos. Durante la mañana, los más pequeños disfrutarán de un desayuno cardiosaludable y de charlas adaptadas sobre la importancia de adquirir hábitos sanos desde edades tempranas. Además, podrán participar en talleres prácticos como «Reanima a tu peluche», donde se les enseñarán nociones básicas de reanimación cardiopulmonar, o en «Descubre cómo es una ambulancia por dentro», con la colaboración del SAMU y la empresa Transinsa. La creatividad también tendrá su espacio con el taller de dibujo «Dibujando con el corazón».

La sesión vespertina, pensada para el público adulto, reunirá a especialistas que abordarán temas como la alimentación cardiosaludable, el control de factores de riesgo y el papel de la tecnología en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Paralelamente, se celebrarán talleres simultáneos de reanimación cardiopulmonar, manejo del «código infarto» en UVI móvil, control de los factores de riesgo y uso de dispositivos implantables.

La jornada, dirigida por Isaac Pascual, presidente de la SAC, y Pablo Avanzas, vicepresidente, contará con la participación de numerosos profesionales del ámbito sanitario que pondrán el foco en la educación cardiovascular como herramienta clave de prevención. No en vano, las enfermedades cardiacas y cerebrovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo, con cerca de 18 millones de fallecimientos cada año.

El broche final lo pondrá un acto de clausura en formato de mesa redonda, donde se debatirá sobre el papel de la gastronomía en la salud cardiovascular. En ella participará el chef Marcos Morán, de Casa Gerardo, junto a los directores de la jornada, aportando una mirada diferente sobre cómo la cocina también puede contribuir a cuidar el corazón.

PROGRAMA

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

29 de septiembre de 2025.

Palacio de Congresos de Oviedo.

ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD ASTURIANA DE CARDIOLOGÍA.

DIRECTORES:

Isaac Pascual (Presidente Sociedad Asturiana Cardiología)

Pablo Avanzas (VicePresidente Sociedad Asturiana de Cardiología)

PROGRAMA

JORNADA MATUTINA. Público infantil.

9:45-10:30 h. Desayuno Cardiosaludable.

CHARLA ADAPTADA

10:30-11:00 h. La importancia de una educación cardiosaludable para evitar problemas futuros.

Dña. Zahira Martínez Castrosín y Dña. Miriam Álvarez Lara.

11:15-11:45 h. La importancia de una educación cardiosaludable para evitar problemas futuros.

Dña. Zahira Martínez Castrosín y Dña. Miriam Álvarez Lara.

TALLERES SIMULTÁNEOS

10:30-11:45 h. «Reanima a tu peluche». Taller Reanimación cardiopulmonar.

Dr. Marcel Almendárez. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dra. Rut Álvarez. Hospital Universitario Central de Asturias.

10:30-11:45 h. «Descubre cómo es una ambulancia por dentro».

Taller Código infarto – UVI móvil.

Dra. Beatriz Samaniego. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dr. José Rozado. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dr. Richard Francis Houghton García. SAMU. SESPA.

TALLER DE DIBUJO

11:45-12:45 h. «Dibujando con el corazón.»

Educación cardiovascular desde los dibujos.

JORNADA VESPERTINA. Público Adulto.

INAUGURACIÓN

16:30 h. Autoridades.

CHARLAS

16:45 a 17:15 h. Dieta y hábitos de vida cardiosaludables. Control de factores de riesgo.

Dra. Ángela Herrero. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Moderador: Pablo Avanzas.

17:15 a 17:45 h. Divulgación científica cardiovascular. Tecnología al servicio del tratamiento cardiovascular.

Dra. María Salgado / Moderador: Isaac Pascual.

17:45 a 18:15 h. Dieta y hábitos de vida cardiosaludables. Control de factores de riesgo.

Dra. Ángela Herrero. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Moderador: Pablo Avanzas.

18:15 a 18:45 h. Divulgación científica cardiovascular. Tecnología al servicio del tratamiento cardiovascular.

Dra. María Salgado / Moderador: Isaac Pascual.

TALLERES SIMULTÁNEOS

16:45-18:45 h. Taller Reanimación cardiopulmonar (RCP)

Dr. Marcel Almendárez. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dra. Rut Álvarez. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dra. Rebeca Lorca. Hospital Universitario Central de Asturias.

16:45-18:45 h. Taller Código infarto – UVI móvil

Dra. Beatriz Samaniego. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dr. José Rozado. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dr. Richard Francis Houghton García. SAMU. SESPA.

16:45-18:45 h. Taller control factor de riesgo Cardiovascular

Dra. María R. Cortina. Hospital Universitario de Cabueñes.

Dña. Lidia Núñez. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dña. Miriam Álvarez Lara. Hospital Universitario Central de Asturias.

D. Pablo Blanco. Hospital Centro Médico de Asturias.

16:45-18:45 h. Taller de dispositivos implantables.

Dr. Pablo Avanzas. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dr. Isaac Pascual. Hospital Universitario Central de Asturias

Dr. Víctor León. Hospital Universitario Central de Asturias.

Dña. Cristina Fernández. Hospital Universitario Central de Asturias.

ACTO DE CLAUSURA

19:00 h. Mesa Redonda. Gastronomía al servicio de la salud cardiovascular.

D. Marcos Morán (Casa Gerardo).

Dr. Isaac Pascual (Presidente SAC) y Dr. Pablo Avanzas (Vicepresidente SAC).

