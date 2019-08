El centro de menores intenta frenar el tráfico de drogas con un polémico control de heces que rechazan los vigilantes Imagen del Centro de Responsabilidad de Menores Casa Juvenil de Sograndio, en Oviedo. / MARIO ROJAS La asociación de vigilantes de seguridad rechaza la medida y urge al Gobierno regional a abrir expediente sancionador contra la dirección del centro CHELO TUYA GIJÓN. Jueves, 22 agosto 2019, 03:09

«¿En qué artículo de nuestro convenio viene que tengamos que examinar las heces de un menor?». La pregunta la hace uno de los profesionales que se encarga de la seguridad del único centro de internamiento juvenil de Asturias, el que el Principado tiene abierto en Sograndio. Y la respuesta es tan unánime como negativa del resto de sus compañeros. «No estamos obligados a hacer semejante cosa. Es una locura». Una posición que respalda la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) y que llega después de que los responsables del Centro de Responsabilidad de Menores Casa Juvenil Sograndio hayan planteado que «a los menores que vuelven de permiso se le haga un control de heces. Deben hacer la deposición en una bolsa y se pretende que los profesionales de seguridad la examinen».

Así lo asegura Jorge Fernández, secretario general de Avispa, quien urge al Gobierno regional «a abrir una investigación», exigencia que también plantean «al Fiscal de Menores. Debe investigar de dónde partió esta propuesta y depurar responsabilidades tanto en la dirección del centro de menores como en los coordinadores de la empresa a la que han adjudicado la seguridad, Alcor».

Entiende Fernández que la propuesta es suficiente como para «destituir al director y suspender el contrato con Alcor». Porque no existe en ningún centro de internamiento de menores ni en dispositivos para adultos «semejante propuesta. Para controlar el acceso de drogas al centro no se le dice a nadie que defeque en una bolsa y se lo enseñe al de seguridad. No nos explicamos cómo se les ha podido ocurrir».

La orden, precisa Fernández, «ha sido verbal. Se exigió que fuera por escrito y no han querido, así que la mayoría de los profesionales de seguridad se han negado». Especifica que la negativa ha sido 'mayoritaria' porque le consta que «alguna inspección ha habido». EL COMERCIO ha podido saber que, en un caso concreto, en el que el menor afectado estaba ingresado en el módulo terapéutico, ante la negativa del profesional de vigilancia a realizar el control, «lo hizo un educador».

Ningún precedente

Explica Avispa que en el resto de centros de internamiento, tanto de menores como de adultos, el control de drogas se realiza de diversas formas, pero «nunca revisando las heces del interno». Si se trata de evitar el acceso de tóxicos al dispositivo, el control «se lleva a cabo con registros corporales integrales del interno, en un cuarto aislado». Son los educadores quienes lo llevan a cabo, «con la presencia de personal de seguridad por si produce algún altercado». Para controlar si el interno que vuelve de permiso ha consumido estupefacientes, el control «se realiza mediante analítica de sangre u orina», actividades que «deben estar suficientemente motivadas médicamente, autorizadas por la dirección del centro y con conocimiento de la Fiscalía». En ambos casos, entiende Avispa que «es el personal sanitario quien debe llevar a cabo las pruebas».

Pero, insiste Avispa, «no existe ningún precedente de que se haya solicitado un control de heces como el que se plantea ahora en Asturias. Es inconcebible».

El Centro de Responsabilidad de Menores Casa Juvenil de Sograndio tiene capacidad para 68 plazas, de las que ocho corresponden al módulo terapéutico y que están habilitadas en un edificio colindante. El resto se distribuye en un edificio de cuatro plantas. Actualmente son 22 los menores que están internos en el dispositivo asturiano.