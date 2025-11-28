«La sostenibilidad es una oportunidad para las empresas asturianas»

Carlos García en la presentación de Wolfast, un grupo de alumnos de UNIOVI que han desarrollado una moto eléctrica para competir. E. C.

FAEN Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:25 Compartir

El camino hacia la sostenibilidad se ha conjugado como una oportunidad para las empresas asturianas, que se están posicionando en este sentido incluso a nivel internacional. Así lo asegura Carlos García, Director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), quien destaca que además de los grandes proyectos, juegan un papel fundamental las comunidades energéticas, proyectos asociados a la ciudadanía. Este año FAEN cumple 25 años siendo un apoyo para la sociedad, las empresas y las instituciones.

–Desde hace casi 25 años FAEN trabaja para que la sostenibilidad sea una oportunidad para Asturias. ¿De qué manera puede tener un impacto positivo para la región?

–Efectivamente, en 2026 cumpliremos 25 años en los que hemos tratado de ayudar a la sociedad asturiana, a las empresas y a las instituciones públicas y privadas a apostar por la sostenibilidad asociada al mundo de la energía. Podemos hablar de un triple impacto positivo. Primero, la mejora medioambiental debida a un uso más eficiente de la energía y la sustitución de fuentes fósiles por renovables. Segundo, la mejora de la competitividad, debido a una reducción de costes energéticos. Y tercero, la oportunidad de fortalecer nuestro sector industrial en un campo de tanto presente y futuro como el de la transición energética. Existe una posibilidad cierta de generar nuevas cadenas de valor industriales como ya estamos viendo y donde las empresas asturianas se están posicionando a nivel internacional.

–Entre sus proyectos destacanlas comunidades energéticas. ¿Qué son? ¿Qué ventajas tienen?

–En este contexto de sustitución de fuentes fósiles por renovables, es imprescindible ejecutar proyectos tractores que permitan satisfacer nuestra demanda de una manera sostenible, generando actividad económica y empleo. Además de estos grandes proyectos, entendemos vitales otros más pequeños, comunidades energéticas asociadas a la ciudadanía, donde se consiga producir parte de su consumo de energía y, además, se puedan incluir servicios adiciona les en movilidad, concienciación, formación u otros específicos para el colectivo que los desarrolla.

Estamos acompañando y asistiendo técnicamente diferentes iniciativas en Asturias donde se implica el ayuntamiento y un determinado número de vecinos, creando una comunidad energética arraigada al territorio y donde los benefi cios son muy claros para sus integrantes. Tenemos contabilizadas unas 35 iniciativas en la región en distintos niveles de avance y confío que alguna de ellas sea una realidad en el corto plazo, haciendo que otros se animen.

–¿Es fundamental la colabora ción público-privada para lograr que Asturias sea más sostenible?

–Por supuesto, tanto en iniciativas como las comunidades energéticas que estamos viendo, como en la propuesta de políticas y estrategias adecuadas para nuestra región, que sean ambiciosas a la par que realistas, adaptadas a nuestras necesidades y a nuestras características, la colaboración público-privada se configura como un elemento clave para llevar a cabo actuaciones donde prime la sostenibilidad medioambiental, técnica y eco nómica, que genere oportuni dades para que este proceso en el que estamos inmersos sea justo con las personas y los territorios.

Creo que tanto las empresas como las instituciones y la sociedad en general somos muy conscientes de que hemos de avanzar hacia un modelo más sostenible y, al mismo tiempo, no reste competitividad a Asturias sino todo lo contrario.

–¿Qué iniciativas a nivel interno llevan a cabo en FAEN para ser más sostenibles?

–Obviamente, predicamos con el ejemplo. Nuestra sede en Mieres solo está alimentada con fuentes renovables. Participamos en diversas plantas en Asturias donde se produce más energía que la que consumimos en nuestras actividades. Nuestro vehículo eléctrico se carga, preferentemente, en una instalación fotovoltaica aislada de la red de nuestra propiedad. Y, por supuesto, una parte importante de nuestro trabajo es la concienciación hacia la sociedad en materia de sostenibilidad, satisfaciendo nuestra demanda de energía con el menor impacto posible.

También apoyamos iniciativas de jóvenes que buscan formarse en este campo como las que grupos de alumnos de la Universidad de Oviedo y otros de formación profesional o incluso de escuelas de primaria llevan a cabo, por ejemplo, en movilidad eléctrica. Estoy convencido que, salvo algunas pequeñas excepciones que abrazan el negacionismo, la inmensa mayoría donde se sitúa la comunidad científica, los expertos en la materia y la sociedad en su conjunto entiende que la lucha contra el cambio climático y contra la pérdida de la biodiversidad pasa por ser más sostenibles y en este proceso, el cambio del modelo energético o la economía circular se configuran como las armas más poderosas para ello.

Desde FAEN, en los próximos 25 años que esperamos cumplir, seguiremos trabajando en ello.

Temas

Sostenibilidad

Sostenibles