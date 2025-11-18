El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Jové y Ovidio Zapico, este martes, en la Junta General.
Rifirrafe entre Izquierda Unida y Vox

Zapico y Jové confrontan en la Junta por el uso de las subvenciones LGTBI en Asturias

El consejero anuncia que la ley se someterá a exposición pública antes de mediados de diciembre y, frente a las críticas de Vox por los 200.000 euros destinados a «condones y actividades lúdicas», reivindica un modelo basado en la libertad y el respeto

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

Las subvenciones movilizadas por la Directora General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI fueron motivo de debate esta mañana en la Junta ... General del Principado. El diputado de Vox, Javier Jové, que salió al atril con dos montañas de papeles que aseguró corresponder a expedientes de subvenciones, pidió explicaciones al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos por el destino y las cuantías de las ayudas que gestiona el departamento que lidera Nuria Rodríguez, que calificó como un «desvío masivo y vergonzoso de dinero público» hacia asociaciones vinculadas al activismo LGTBI. Citó algunas de ellas, destinadas a «condones con sabor a fresa» o actividades lúdicas como el yoga, la espeleología y el Descenso del Sella, y cuestionó tanto el uso de este dinero público a estas cuestiones como el hecho de que, en su opinión, estén dirigidas a «asociaciones afines» al consejero y coordinador de IU, Ovidio Zapico. Según el parlamentario, estas entidades «han colonizado y parasitado los presupuestos del Principado», mientras los recursos deberían destinarse a servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras.

