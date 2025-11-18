Zapico y Jové confrontan en la Junta por el uso de las subvenciones LGTBI en Asturias

Las subvenciones movilizadas por la Directora General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI fueron motivo de debate esta mañana en la Junta ... General del Principado. El diputado de Vox, Javier Jové, que salió al atril con dos montañas de papeles que aseguró corresponder a expedientes de subvenciones, pidió explicaciones al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos por el destino y las cuantías de las ayudas que gestiona el departamento que lidera Nuria Rodríguez, que calificó como un «desvío masivo y vergonzoso de dinero público» hacia asociaciones vinculadas al activismo LGTBI. Citó algunas de ellas, destinadas a «condones con sabor a fresa» o actividades lúdicas como el yoga, la espeleología y el Descenso del Sella, y cuestionó tanto el uso de este dinero público a estas cuestiones como el hecho de que, en su opinión, estén dirigidas a «asociaciones afines» al consejero y coordinador de IU, Ovidio Zapico. Según el parlamentario, estas entidades «han colonizado y parasitado los presupuestos del Principado», mientras los recursos deberían destinarse a servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras.

Concretamente, el parlamentario criticó el incremento de estas ayudas en los últimos años, destacando que las subvenciones a asociaciones LGTBI habrían pasado de 74.430 euros en 2023 a 201.097 en 2025, y que organizaciones como XEGA habrían triplicado su financiación en dos años.

Zapico comenzó su turno de réplica destacando que «tras seis minutos cuestionando las subvenciones no había oído al diputado de Vox hablar de presuntos indicios de ilegalidad». Algo que ratificó desde su escaño Javier Jové. Por lo tanto, argumentó el consejero, «pueden gustarle más o menos las subvenciones», pero recordó que es el Gobierno regional quien decide las políticas que se llevan a cabo y, si bien quiso aclarar que se trata de «programas económicamente muy pequeños si se tiene en cuenta el montante total del presupuesto regional», aseguró frente a las críticas de Jové que los destinatarios son colectivos «muy respetables» y que los proyectos que se financian están «justificados», por lo que confirmó que se mantendrán estas líneas de ayudas.

«Lo que se está confrontando aquí, más allá del montón de expedientes de subvenciones, son dos modelos. El de la Asturias que odia y el de la libertad, el de la intolerancia y el del respeto», resolvió el consejero, que aprovechó también para confirmar que antes del 15 de diciembre entrará en información pública la Ley LGTBI asturiana, «una asignatura pendiente», asumió.