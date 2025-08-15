El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oviedo, uno de los puntos de Asturias donde se superaron los 40 grados. Mario Rojas
Ola de calor

Asturias supera los 40 grados

Las zonas de montaña han experimentado repentinas subidas de la temperatura de hasta 12 grados en una hora y casi 18 en dos

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:36

Asturias se enfrenta este viernes al que promete ser un día de récord en sus máximas temperaturas, superando el asfixiante 17 de julio de 2022, cuando a media tarde los termómetros se dispararon en toda la región, en particular en la zona central y en las de cordillera. Por el momento, cuando van a ser las dos de la tarde, las subidas de las últimas horas son intensísimas.

Tres ejemplos:

En Pola de Somiedo, de las diez de la mañana a las once el termómetro pasó de marcar 17 a 29 grados. Doce grados de subida en una hora. Sólo 60 minutos después ya rondaba los 35, casi 18 más que apenas dos horas antes. Son subidas de temperatura difíciles de gestionar por el cuerpo humano, por lo repentino, por lo que es muy recomendable permanecer a la sombra, en zonas aireadas e hidratarse de forma continua, a poder ser con agua fresca.

Otro ejemplo: En Pola de Siero, en apenas dos minutos el termómetro de la farmacia de la calle de Enrique I (la zona de las calles peatonales) pasó de indicar 40 grados a 43 en apenas cuatro minutos. Cierto que la temperatura real no alcanzaba aún esas cotas, pero no deja de ser indicativo.

El termómetro de la farmacia Laborda, en la calle Enrique II de Pola de Siero, hacia la una y media de esta tarde. Álex Fuente

Y uno más: Mieres superó los 39 grados centígrados reales a la una de la tarde, mientras que en el litoral la mayor temperatura se registraba oficialmente en el Aeropuerto, con 31, con Gijón muy cerca a la zaga, con 29,2 a la misma hora.

Así las cosas, piscinas y playas están abarrotadas de bañistas que aprovechan la festividad de Begoña, pero que han generado intensos atascos en los accesos durante toda la mañana.

