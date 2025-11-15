El tiempo en Asturias para este domingo, 16 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:03 Comenta Compartir

Esta la previsión del tiempo en Asturias de este domingo: será el último día de un episodio de vientos de componente sur que han protagonizado, sin duda alguna, el tiempo meteorológico de la semana. Ya hemos visto el sábado que han perdido intensidad respecto a jornadas anteriores, pero aún podrían soplar con cierta fuerza en la cordillera y zonas del suroeste asturiano, al menos durante la mañana y primeras horas de la tarde. A partir del lunes el tiempo cambiará por completo. Pero, por el momento, aún se prevén intervalos nubosos de nubes medias y altas en general. La probabilidad de precipitaciones será baja con, a lo sumo, algunos chubascos débiles en la cordillera y, durante la tarde, no se descartan también algunas precipitaciones aisladas en el sector occidental. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en el occidente y se mantendrán en el resto, mientras que las mínimas descenderán solo en el oriente. Desde primera hora del lunes el tiempo será completamente diferente. Se marcha la borrasca que ha estado afectándonos todos estos días atrás, y ahora entrará un flujo de vientos de norte-noreste que dejará precipitaciones en todo el Principado, pudiendo ser de nieve a partir de los 1800 metros por la tarde y de los 1500 o 1600 metros por la noche. El martes será una jornada estable que dará paso a un miércoles en el que irrumpirá de lleno una masa de aire frío de origen ártico. Si las previsiones se cumplen, se desplomarán las temperaturas y se prevé nieve a partir de los 700/800 metros.

