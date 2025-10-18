El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 19 de octubre

Los vientos predominarán de sur-suroeste con rachas que podrían llegar a ser localmente fuertes en la cordillera, pudiendo alcanzar los 90 km/h

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:58

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: afrontaremos el día con unas condiciones meteorológicas muy diferentes a las que hemos vivido esta semana. El paso de un frente frío en altura condicionará claramente el estado del tiempo. Los cielos estarán muy nubosos y dejarán precipitaciones que comenzarán entrando por el occidente y se irán extendiendo al resto. Así todo, será en el sector occidental donde serán más frecuentes. Los vientos predominarán de sur-suroeste con rachas que podrían llegar a ser localmente fuertes en la cordillera, pudiendo alcanzar los 90 km/h. En el resto de la región serán moderados a lo sumo. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada. Concretamente, descenderán hasta 4 o 5 ºC respecto al sábado, siendo el descenso más suave cuanto más nos desplacemos hacia la costa.

En cambio, las temperaturas mínimas subirán hasta 4 ºC más que el sábado gracias al predominio de vientos de componente sur. Mañana lunes volverán a bajar las máximas y, en este caso, también lo harán las mínimas en el centro y en el oriente asturiano. Los cielos para mañana presentarán nubes y claros con posibilidad de algunos chubascos a partir de la tarde. Los vientos se esperan de componente oeste moderados.

