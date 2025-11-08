El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 9 de noviembre

Afrontaremos una jornada marcada por la estabilidad casi en su totalidad, a excepción de algunas lluvias que entrarán por el oeste a última hora de la tarde

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Para la previsión del tiempo en Asturias de este domingo: afrontaremos una jornada marcada por la estabilidad casi en su totalidad, a excepción de algunas lluvias que entrarán por el oeste a última hora de la tarde. Por la mañana se prevén intervalos de nubes altas a lo sumo sin posibilidad alguna de precipitaciones. Durante las primeras horas de la tarde también continuará el tiempo estable aunque observaremos la presencia también de nubes de tipo medio. Al anochecer, la nubosidad en el oeste asturiano será más compacta y dejará precipitaciones que irán recorriendo la región en dirección este pero, conforme vayan desplazándose, irán perdiendo fuerza y llegarán ya muy desgastadas al sector central del Principado. Estas lluvias estarán asociadas a un frente frío que entrará activamente por Galicia pero se irá debilitando hasta quedar como frente poco activo y es por lo que al final no acabará dejando precipitaciones en toda nuestra Comunidad Autónoma. Los vientos soplarán de sur-suroeste con intensidad moderada en la cordillera y en el tercio occidental. En el resto, serán vientos flojos en general. Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente en el interior y apenas experimentarán cambios respecto al sábado en la costa. Las mínimas, en todo caso, descenderán muy ligeramente de forma local. El lunes comenzaremos la semana con tiempo estable, vientos moderados de suroeste y temperaturas al alza, sobre todo las mínimas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  6. 6

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»
  9. 9 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este domingo, 9 de noviembre

El tiempo en Asturias para este domingo, 9 de noviembre