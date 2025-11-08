El tiempo en Asturias para este domingo, 9 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

Para la previsión del tiempo en Asturias de este domingo: afrontaremos una jornada marcada por la estabilidad casi en su totalidad, a excepción de algunas lluvias que entrarán por el oeste a última hora de la tarde. Por la mañana se prevén intervalos de nubes altas a lo sumo sin posibilidad alguna de precipitaciones. Durante las primeras horas de la tarde también continuará el tiempo estable aunque observaremos la presencia también de nubes de tipo medio. Al anochecer, la nubosidad en el oeste asturiano será más compacta y dejará precipitaciones que irán recorriendo la región en dirección este pero, conforme vayan desplazándose, irán perdiendo fuerza y llegarán ya muy desgastadas al sector central del Principado. Estas lluvias estarán asociadas a un frente frío que entrará activamente por Galicia pero se irá debilitando hasta quedar como frente poco activo y es por lo que al final no acabará dejando precipitaciones en toda nuestra Comunidad Autónoma. Los vientos soplarán de sur-suroeste con intensidad moderada en la cordillera y en el tercio occidental. En el resto, serán vientos flojos en general. Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente en el interior y apenas experimentarán cambios respecto al sábado en la costa. Las mínimas, en todo caso, descenderán muy ligeramente de forma local. El lunes comenzaremos la semana con tiempo estable, vientos moderados de suroeste y temperaturas al alza, sobre todo las mínimas.

El tiempo en Asturias