El tiempo en Asturias para este jueves, 27 de noviembre

Miércoles, 26 de noviembre 2025

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el jueves: esperamos una jornada estable en todo el Principado de Asturias. Los cielos estarán poco nubosos con, a lo sumo, intervalos de nubes altas sin importancia. La probabilidad de precipitaciones será nula. Los vientos serán flojos y variables. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada. Dicho ascenso será de hasta 3 o 4 ºC en la cordillera y de unos 2 ºC en el resto de la región. Las mínimas bajarán de forma significativa en el suroccidente y, en todo caso, en algunos puntos del litoral centro-oriental. En el resto de Asturias se mantendrán sin cambios respecto al miércoles. El viernes comenzaremos también con estabilidad el día pero, a lo largo de la tarde, observaremos cierta tendencia a aumentar la nubosidad, sobre todo en la mitad norte asturiana. No se descarta que se pueda acabar escapando alguna gota en el litoral y zonas próximas. Los vientos seguirán siendo flojos. Las temperaturas apenas experimentarán cambios. El sábado lloverá en toda la Comunidad Autónoma a partir de la tarde y la cota de nieve acabará situándose sobre los 1300 metros. En la madrugada del domingo podrá nevar a partir de los 1000 o 1100 metros. El domingo será un día también inestable aunque, posiblemente, tienda a remitir el mal tiempo al final de la jornada.

