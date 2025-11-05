El tiempo en Asturias para este jueves, 6 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:41 Comenta Compartir

Para la previsión del tiempo en Asturias de este jueves: el miércoles, tal y como estaba previsto, hemos afrontado una jornada marcada por los fuertes vientos. De hecho, entre las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología repartidas por todo el país, la que registró la racha más intensa de todo el día fue la ubicada en Ouria (Taramundi) con 161 km/h. También destacaron los 142 km/h en Picos de Europa y los 136 km/h en Cabrales. El jueves no se esperan rachas tan intensas puesto que será raro que superen los 80 km/h. Así todo, en la costa asturiana estará activado el aviso amarillo hasta las 21:00 horas por vientos de suroeste-oeste que podrían llegar a alcanzar los 74 km/h (fuerza 8) y por la posibilidad de olas que podrían llegar a alcanzar los 5 metros de altura. En cuanto al estado de los cielos, la mañana se presentará nubosa y con posibilidad de lluvias, y a partir de las primeras horas de la tarde observaremos como se abrirán grandes claros en casi todo el Principado y, por supuesto, remitirán las lluvias. Las temperaturas bajarán de forma generalizada respecto al miércoles. Concretamente, descenderán hasta 6 ºC en el sector oeste y hasta 4 o 5 ºC en el resto de la región. El viernes se esperan nubes y precipitaciones debido al paso de un frente. El fin de semana, a priori, todo parece indicar que tendremos unas condiciones meteorológicas estables.

