Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este lunes, 20 de octubre

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada entre 3 y 4 ºC en la mayoría de poblaciones asturianas

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:50

Comenta

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: esperamos una jornada en la que la nubosidad se concentrará especialmente tanto en el occidente como en la cordillera y otros puntos de la mitad sur asturiana. En el resto se prevén nubes y claros con momentos de más claros que nubes. Así todo, durante el tramo final del día y debido a la llegada de un frente cálido, observaremos como entrará nubosidad por el oeste y se extenderá al resto de la región con lluvias que podrían afectar a cualquier punto del Principado. Los vientos predominarán de suroeste-sur con rachas moderadas durante toda la jornada y con posibilidad de que puedan llegar a ser fuertes en puntos del occidente y zonas de alta montaña. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada entre 3 y 4 ºC en la mayoría de poblaciones asturianas. Las mínimas bajarán en el interior oriental y se mantendrán en el resto.

El martes esperamos la apertura de grandes claros aunque siempre se prevé algo más de nubes, nuevamente, en el oeste y sur. Las temperaturas subirán tanto las máximas como las mínimas. Ambiente agradable también para el miércoles, pero el jueves entrará un frente frío que recorrerá toda la Comunidad Autónoma.

