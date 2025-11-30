El tiempo en Asturias para este lunes, 1 de diciembre

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:11 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el lunes: los cielos estarán velados a lo sumo con intervalos de nubes altas insignificantes. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la mañana. Con la tarde bien avanzada observaremos como entrará una masa nubosa por el oeste asturiano que dejará las primeras precipitaciones en dicho sector tras el anochecer. Estas nubes se extenderán hacia el resto del Principado por lo que antes de que acabe el día podrá llover en cualquier punto de la región. En todo caso, será el oriente el menos afectado. La cota de nieve estará muy alta pudiendo nevar únicamente en altas cumbres de la cordillera. Los vientos soplarán de suroeste durante todo el día, con rachas moderadas sobre todo en el oeste y cordillera. Por la tarde también notaremos como la intensidad de los vientos aumentará en la costa y no se descarta localmente alguna racha fuerte. Las temperaturas máximas, gracias a los vientos de suroeste, subirán de forma generalizada entre 3 y 5 ºC respecto al domingo en Asturias. Las mínimas apenas variarán, pudiendo registrarse variaciones muy ligeras. El martes continuaremos con vientos de suroeste y más nubes por la tardes en comparación con la mañana. A partir del mediodía, además, se activará el aviso amarillo en la mar por olas de hasta 5 metros de altura. Este aviso se mantendrá toda la segunda parte del día.

