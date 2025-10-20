El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este martes, 21 de octubre

Los cielos se presentarán nubosos hacia el oeste y hacia el sur de la región, con más claros tanto en el centro como en el oriente y en el litoral

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:28

Comenta

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: gracias a los vientos de oeste-suroeste con rachas moderadas e, incluso, localmente fuertes por momentos en el occidente sobre todo, las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en todo el Principado de Asturias. Ascenderán hasta 3 ºC en la mitad oeste asturiana y hasta 4 ºC en la oriental. Las temperaturas mínimas, igualmente, también subirán en todos los municipios. Los cielos se presentarán nubosos hacia el oeste y hacia el sur de la región, con más claros tanto en el centro como en el oriente y en el litoral. Así todo, durante la segunda parte del día, es probable que las nubes tengan un mayor protagonismo pudiendo dejar chubascos irregularmente repartidos de forma ocasional, pero que podrían ser más frecuentes en la mitad sur de la Comunidad Autónoma. El miércoles será un día de nuevo muy agradable térmicamente con un predominio nuevamente de vientos de suroeste moderados que acabarán siendo fuertes, sobre todo, en el oeste, costa y sur de Asturias. En la recta final del día se activará el aviso amarillo por fuertes vientos en el suroccidente y en la cordillera. Igualmente, también se activará el aviso amarillo en la mar del sector occidental por fuertes vientos costeros y por olas de hasta 5 metros de altura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  3. 3

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  4. 4 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  5. 5 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  6. 6 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  7. 7

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  10. 10 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este martes, 21 de octubre

El tiempo en Asturias para este martes, 21 de octubre