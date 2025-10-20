El tiempo en Asturias para este martes, 21 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 22:28 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: gracias a los vientos de oeste-suroeste con rachas moderadas e, incluso, localmente fuertes por momentos en el occidente sobre todo, las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en todo el Principado de Asturias. Ascenderán hasta 3 ºC en la mitad oeste asturiana y hasta 4 ºC en la oriental. Las temperaturas mínimas, igualmente, también subirán en todos los municipios. Los cielos se presentarán nubosos hacia el oeste y hacia el sur de la región, con más claros tanto en el centro como en el oriente y en el litoral. Así todo, durante la segunda parte del día, es probable que las nubes tengan un mayor protagonismo pudiendo dejar chubascos irregularmente repartidos de forma ocasional, pero que podrían ser más frecuentes en la mitad sur de la Comunidad Autónoma. El miércoles será un día de nuevo muy agradable térmicamente con un predominio nuevamente de vientos de suroeste moderados que acabarán siendo fuertes, sobre todo, en el oeste, costa y sur de Asturias. En la recta final del día se activará el aviso amarillo por fuertes vientos en el suroccidente y en la cordillera. Igualmente, también se activará el aviso amarillo en la mar del sector occidental por fuertes vientos costeros y por olas de hasta 5 metros de altura.

Temas

El tiempo en Asturias