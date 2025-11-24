El tiempo en Asturias para este martes, 25 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:05 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el martes: esperamos una jornada nubosa durante todo el día. Estas nubes dejarán precipitaciones que podrán ser localmente moderadas y que estarán presentes tanto por la mañana como por la tarde. La cota de nieve rondará los 1200/1300 metros a lo largo de todo el martes. Las temperaturas máximas bajarán hasta 4 o 5 ºC en el tercio sur asturiano, hasta 2 o 3 ºC en el resto del interior, y muy ligeramente en la costa. Las mínimas serán muy similares a las del lunes o, en todo caso, un poco más bajas en zonas del centro del Principado. Los vientos soplarán de noroeste con rachas moderadas. El miércoles se prevé un tiempo más estable aunque aún predominarán las nubes, aunque podrían acabar abriéndose claros al final. Las precipitaciones serán menos probables pero no se descarta que se puedan escapar débilmente, sobre todo en el oriente y por la mañana. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el interior y se mantendrán en la costa. Las mínimas no experimentarán cambios importantes. Los vientos serán flojos y variables. El jueves será una jornada estable en la que predominarán los grandes claros y las máximas comenzarán a ascender.

Temas

El tiempo en Asturias