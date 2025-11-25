El tiempo en Asturias para este miércoles, 26 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el miércoles: se esperan cielos nubosos o muy nubosos otra vez aunque no se descarta la apertura de algunos claros al final del día. Las precipitaciones estarán presentes aún por la mañana y tenderán a ir remitiendo de cara a la segunda parte de la jornada. Estas precipitaciones aún podrían ser localmente moderadas en las primeras horas de la mañana dejando nieve a partir de los 1200 metros de altura. Conforme vaya transcurriendo el miércoles la cota irá ascendiendo hasta los 1500 o 1600 metros aunque, como acabamos de comentar, apenas se espera inestabilidad por la tarde. Los vientos serán flojos y variables con algunas rachas moderadas en todo caso en el litoral y en zonas altas de la cordillera. Tanto las temperaturas máximas como las mínimas subirán de forma ligera únicamente en el suroccidente asturiano. En el resto del Principado se mantendrán sin grandes cambios respecto a las anotadas el martes. El jueves veremos el sol en nuestra región puesto que desde primera hora los cielos estarán poco nubosos. A lo sumo, se prevén intervalos de nubes altas insignificantes durante el día. La probabilidad de precipitaciones será rotundamente nula. Los vientos serán flojos en general y las temperaturas subirán de forma generalizada entre 3 y 5 ºC.

