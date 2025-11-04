El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este miércoles, 5 de noviembre

Hasta las 18:00 horas estará activado el aviso naranja en la cordillera por rachas que podrían alcanzar los 100 km/h

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:58

Para la previsión del tiempo en Asturias de este miércoles: volveremos a afrontar otro día donde los fuertes vientos volverán a ser protagonistas. Hasta las 18:00 horas estará activado el aviso naranja en la cordillera por rachas que podrían alcanzar los 100 km/h y, a partir de las 18:00 horas el aviso pasará a nivel amarillo por rachas de hasta 90 km/h. En el suroccidente asturiano el aviso amarillo estará activado hasta el mediodía por rachas también de hasta 90 km/h. Algunos modelos meteorológicos apuntan a la posibilidad de que, independientemente de los avisos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, en zonas altas de la cordillera oriental podrían llegar a registrarse rachas de hasta 130 o 140 km/h durante la primera mitad del día. Conforme avance la tarde, las intensas rachas irán a menos aunque, de cualquier forma, seguirán siendo fuertes. En el resto de Asturias se superarán los 60 km/h pudiendo haber zonas en las que se acercarán a los 80 km/h, especialmente, en las horas centrales. En cuanto al estado de los cielos, se prevén nubes medias y altas con chubascos en toda la mitad sur y, de forma más esporádica, no se descarta algún chubasco en el resto. Las temperaturas máximas serán similares a las del martes, mientras que las mínimas subirán en el norte y en el oriente, y podrían bajar en el sector occidental. El jueves, día nuboso por la mañana con lluvias generalizadas que remitirán por la tarde pudiendo abrirse claros. Temperaturas en descenso y vientos moderados de componente oeste.

