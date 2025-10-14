El tiempo en Asturias para este miércoles, 15 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Martes, 14 de octubre 2025, 22:03 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: las altas presiones, de las que llevamos hablando estos últimos días, continúan afectándonos de lleno y, por ese motivo, continuamos con unas condiciones meteorológicas estables en el Principado de Asturias. Será a lo largo del tramo final de la semana cuando el anticiclón se vaya retirando hacia el continente europeo y deje paso a una borrasca atlántica que se encuentra actualmente estacionaria y que, muy probablemente, nos afecte durante la próxima semana. Por el momento, el miércoles amaneceremos con brumas en la costa y muchos otros puntos de la mitad norte asturiana, y con cielos más limpios hacia el sur de la región. Estas brumas se disiparán a partir del mediodía aunque, para entonces, aparecerán nubes de tipo alto que podrían dejar velado el cielo. En el tramo final de la tarde es muy probable que las nubes bajas vuelvan a aparecer por la costa y se adentren hacia el interior. La probabilidad de precipitaciones será nula. Los vientos soplarán de componente este con rachas moderadas en la costa, mientras que en el interior serán flojos. Las temperaturas máximas apenas variarán, subiendo únicamente muy poco en el suroccidente. El jueves, al igual que el viernes, esperamos unas previsiones muy similares.

El tiempo en Asturias