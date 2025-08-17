El calor da una tregua en Asturias, aunque en el Suroccidente se superarán los 30 grados A pesar de la bajada de las temperaturas, en las zonas más afectadas por los incendios seguirán altas

Soraya Pérez Gijón Domingo, 17 de agosto 2025, 09:49 Comenta Compartir

Asturias transita un fin de semana de calor intenso. Un panorama que no ayuda a sofocar los incendios que asolan el Principado de oriente a occidente. El viernes se vivió lo peor, con temperaturas que llegaron a los 40 grados en más de una decena de concejos asturianos, y que incluso superaron esa máxima en municipios como Langreo, en donde el mercurio superó los 42 grados. Ya el sábado, el calor fue a menos, aunque en el suroccidente hubo máximas hasta de 38 grados y las playas permanecieron a tope durante toda la jornada.

Para este domingo, sin embargo, el descenso de las temperaturas será más notable, ya que, en gran parte del Principado no se superarán los 30 grados. A excepción de Ibias, donde se registrará la máxima de 35 grados. También en Degaña con 34 grados o en Cangas del Narcea donde el termómetro llegará a los 32 grados. Sin embargo en Gijón habrá 26 de máxima, 25 en Avilés y 27 de Oviedo.

Durante esta jornada los montes en Asturias tendrán un respiro. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se prevé lluvia. Aunque lo más probable es que sean «débiles dispersas sin que se descarte algún chubasco en la segunda parte del día en la mitad oriental y en la Cordillera». Y el martes las temperaturas se estabilizarán y el calor remitirá.