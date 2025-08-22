El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 23 de agosto

Los cielos estarán prácticamente despejados desde primera hasta última hora del día

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:38

La previsión del tiempo en Asturias depara para este sábado: afrontaremos una jornada estival en todo el Principado. Los cielos estarán prácticamente despejados desde primera hasta última hora del día por lo que el sol cobrará especial protagonismo. Además, las temperaturas ascenderán de forma generalizada. Subirán las máximas más de cinco grados en el tercio occidental y en la cordillera oriental. Eh el resto del interior ascenderán entre 3 y 4 ºC, mientras que en el litoral podrán subir hasta 2 o 3 ºC. Así pues, se alcanzarán seguramente los 30 ºC en el suroccidente asturiano. Las mínimas apenas variarán por lo que se registrarán unos valores térmicos muy similares a los del viernes. Los vientos soplarán de componente este con rachas moderadas en el litoral que podrían llegar a superar los 40 km/h. En el interior estos vientos serán más flojos en líneas generales. El domingo concluiremos la semana con un día estable en el que el sol brillará durante la mañana (aunque no se descarta nubosidad baja en el litoral occidental) pero las nubes irán a más a lo largo de la tarde desde la cordillera. Los vientos serán más flojos y las temperaturas subirán las mínimas mientras que las máximas únicamente lo harán en el tercio oriental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  3. 3 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  4. 4 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  5. 5

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  6. 6 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  7. 7 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  8. 8 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  9. 9 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Oviedo inicia la instalación de ochenta cámaras en la futura Zona de Bajas Emisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este sábado, 23 de agosto

El tiempo en Asturias para este sábado, 23 de agosto