El tiempo en Asturias para este sábado, 23 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 22:38 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este sábado: afrontaremos una jornada estival en todo el Principado. Los cielos estarán prácticamente despejados desde primera hasta última hora del día por lo que el sol cobrará especial protagonismo. Además, las temperaturas ascenderán de forma generalizada. Subirán las máximas más de cinco grados en el tercio occidental y en la cordillera oriental. Eh el resto del interior ascenderán entre 3 y 4 ºC, mientras que en el litoral podrán subir hasta 2 o 3 ºC. Así pues, se alcanzarán seguramente los 30 ºC en el suroccidente asturiano. Las mínimas apenas variarán por lo que se registrarán unos valores térmicos muy similares a los del viernes. Los vientos soplarán de componente este con rachas moderadas en el litoral que podrían llegar a superar los 40 km/h. En el interior estos vientos serán más flojos en líneas generales. El domingo concluiremos la semana con un día estable en el que el sol brillará durante la mañana (aunque no se descarta nubosidad baja en el litoral occidental) pero las nubes irán a más a lo largo de la tarde desde la cordillera. Los vientos serán más flojos y las temperaturas subirán las mínimas mientras que las máximas únicamente lo harán en el tercio oriental.

Temas

El tiempo en Asturias