El tiempo en Asturias para este viernes, 14 de noviembre

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:41

Esta la previsión del tiempo en Asturias de este viernes: el jueves fue el día más ventoso del episodio. A las 16.10 horas de la tarde se anotó una racha de 179 km/h en la estación meteorológica de Vega de Ario en Picos de Europa. También destacaron los 125 km/h en Cabrales, los 112 km/h en Sotres y los 100 km/h en Pajares. El viernes será un día también ventoso (de componente sur) pero con menor intensidad. No se descarta que se puedan superar los 90 o 100 km/h en la cordillera pero serán datos que quedarán muy lejos de los casi 180 km/h del jueves. En el resto, serán rachas de intensidad moderada que rondarán los 60 km/h aproximadamente a lo sumo. Las temperaturas serán muy similares a las del jueves. Por lo tanto, se espera un ambiente térmico agradable. Concretamente, se llegaron a alcanzar temperaturas en el entorno de los 24/25 ºC en poblaciones costeras, por lo que se volverán a superar con facilidad los 20 ºC en muchas localidades. En cuanto al estado de los cielos, se prevén intervalos nubosos con momentos de grandes claros, salvo en el sur de la región donde se observará mayor nubosidad y que podría dejar algunas precipitaciones. El sábado, tiempo estable con vientos de sur moderados y temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

