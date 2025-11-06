El tiempo en Asturias para este viernes, 7 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Para la previsión del tiempo en Asturias de este viernes: amaneceremos con lluvias en la mitad oriental que remitirán rápidamente. Durante las siguientes horas no lloverá e, incluso, se abrirán claros de oeste a este. Pero a partir del mediodía, volverán las precipitaciones por el occidente asociadas a un frente que recorrerá la región. Es probable que, una vez más, remitan las lluvias de cara a las primeras horas de la tarde con la posibilidad de apertura de claros, pero volverán los chubascos con el avance de la tarde debido a algunas líneas de inestabilidad que nos afectarán pudiendo ser estos chubascos localmente moderados sobre todo en el oriente. Los vientos soplarán de suroeste al principio del día con rachas significativas en el sector occidental y en la cordillera, fijándose de componente oeste durante la mañana. Las temperaturas máximas subirán entre 3 y 4 ºC en el suroccidente, y hasta 2 o 3 ºC en el resto, salvo en el litoral oriental donde apenas experimentarán cambios. Las mínimas apenas variarán respecto al jueves. El sábado será un día nuboso con precipitaciones que serán más frecuentes por la mañana y que tenderán a ir remitiendo conforme vaya transcurriendo la tarde. Los vientos predominarán de componente oeste moderados tendiendo a ser flojos al final. Las temperaturas descenderán de forma generalizada tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas.

