Tierra Astur recaudará fondos con una edición limitada de sidra para plantar 1.000 manzanos

La sidrería Tierra Astur recaudará fondos con una edición limitada de 50.000 botellas 'solidarias' de sidra natural de los llagares La Llarada, Muñiz, Trabanco y Fonciello, para invertir en la plantación de pomaradas. Esta botella ya está a la venta.

El objetivo es plantar 1.000 manzanos de las variedades de la Denominación de Origen (DOP). El Principado pondrá a disposición diversos terrenos en Somao (Pravia) para la plantación de estas pomaradas. Además, el Gobierno de Asturias destaca que con esta iniciativa «se intenta apoyar al medio rural generando territorio en un momento crítico por los incendios». Así lo explicó ayer el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, durante la presentación de la botella 'solidaria' en Tierra Astur en Oviedo.

Niño explicó que este tipo de iniciativas van de la mano, además, con el reto demográfico porque «dan vida a las zonas rurales y fomentan el crecimiento y el empleo en los núcleos más desfavorecidos».

«Creamos territorio, sentimiento y patriotismo»

Por su parte, la directora general de Desarrollo Rural, Begoña López, comentó que «nada mejor que plantar y cultivar para prevenir los incendios. Yo creo que el ejemplo es este, precisamente donde hay manzanas, donde hay pomares, donde hay viña, donde hay cultivo, los incendios son mucho menos», destacó.

Por último, el presidente de Hostelería de España y de Otea, José Luis Álvarez Almeida, indicó que «hoy es un día para sentirnos orgullosos porque con esta botella solidaria creamos empleo y los datos de agosto así lo demuestran. Pero también creamos territorio, sentimiento y patriotismo de estar en Asturias», subrayó el líder de Otea.

