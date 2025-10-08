El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
Covadonga Tomé, este miércoles, en la Junta General. E. C.

Tomé plantea subir el IRPF en Asturias a las rentas de más de 120.000 euros

Califica de «poco ambiciosa» la reforma propuesta por el Gobierno regional y propone incrementar el número de tramos, aumentar el gravamen para la transmisión de inmuebles a grandes tenedores hasta el 20% y aplicar también un tipo agravado del 20% a la compra de edificios completos

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:03

Comenta

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé registró este miércoles en la Junta General varias enmiendas a la reforma tributaria autonómica planteada por el Gobierno ... regional, consciente de que su voto será crucial para poder sacarla adelante. La diputada calificó de «muy poco ambiciosa» la propuesta que plantea el Ejecutivo autonómico que sustenta PSOE e IU-Convocatoria por Asturies y que, en resumen, plantea reducir impuestos a las rentas bajas (hasta 35.000 euros), pero mantener casi igual la carga sobre las más altas y únicamente incrementando los impuestos para rentas de más 175.000 euros. «No se trata de una reforma con potencial redistributivo sino, simplemente, de una reducción de impuestos encubierta. La prueba de ellos es que el impacto total de la medida sería dejar de recaudar 38 millones de euros», dijo.

