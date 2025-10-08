Tomé plantea subir el IRPF en Asturias a las rentas de más de 120.000 euros Califica de «poco ambiciosa» la reforma propuesta por el Gobierno regional y propone incrementar el número de tramos, aumentar el gravamen para la transmisión de inmuebles a grandes tenedores hasta el 20% y aplicar también un tipo agravado del 20% a la compra de edificios completos

Ana Moriyón Oviedo Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:03 Comenta Compartir

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé registró este miércoles en la Junta General varias enmiendas a la reforma tributaria autonómica planteada por el Gobierno ... regional, consciente de que su voto será crucial para poder sacarla adelante. La diputada calificó de «muy poco ambiciosa» la propuesta que plantea el Ejecutivo autonómico que sustenta PSOE e IU-Convocatoria por Asturies y que, en resumen, plantea reducir impuestos a las rentas bajas (hasta 35.000 euros), pero mantener casi igual la carga sobre las más altas y únicamente incrementando los impuestos para rentas de más 175.000 euros. «No se trata de una reforma con potencial redistributivo sino, simplemente, de una reducción de impuestos encubierta. La prueba de ellos es que el impacto total de la medida sería dejar de recaudar 38 millones de euros», dijo.

Su propuesta plantea añadir dos nuevos tramos superiores para rentas por encima de 120.000 euros y concentrando a partir de ese umbral el incremento impositivo con el fin de reforzar la progresividad y la igualdad fiscal. En materia inmobiliaria, la también líder de Somos Asturies propone aumentar del 15 al 20% el gravamen para la transmisión de inmuebles a grandes tenedores propuesto por el Ejecutivo y, además, aplicar un tipo agravado del 20% a la compra de edificios completos, con el objetivo de frenar la «especulación y la gentrificación». Tomé defendió que la verdadera vía fiscal asturiana es que «pague más quien más riqueza acumula», y reclamó al Gobierno asturiano «más ambición y justicia fiscal».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión