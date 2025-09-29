Los economistas señalan que Asturias será la tercera que más cobre a las rentas altas tras la reforma del IRPF

¿Hay que cambiar el IRPF que se paga en Asturias? ¿La mejor manera es la reforma del tramo autonómico que propone el ... Principado? La Junta General inició esta mañana la fase en la que se llama a expertos de distinto tipo para que valoren la medida propuesta. En síntesis, se trata de una rebaja de entre 110 y 118 euros a quienes ingresen hasta 35.000 euros, menor para quienes van desde ese escalón hasta los 55.000, leve subida de la declaración a quien está por encima y más importante desde los 175.000 euros. La medida se acompaña de un recargo en el Impuesto de transmisiones patrimoniales cuando quien compra es un gran tenedor que ya tiene diez viviendas; en ese caso a partir de la onceava la cuota que ahora está entre el 8 y el 10% le subiría al 15%.

Por problemas de agenda la fase de análisis en la Junta General quedará limitada. Esta mañana estaban invitados a comparecer la presidenta de Fade, y representantes de las cámaras de comercio de Gijón y Oviedo; su asistencia la propuso el PP y se cursó la invitación a finales de la semana pasada, pero por un motivo u otro, todos han terminado excusando su asistencia por problemas de agenda. Ningún representante empresarial dará voz a este sector en la cuestión. Desde el PP lamentan que sus peticiones para dar más margen a los comparecientes fueran rechazadas.

Quien sí intervino fue el decano del Colegio de Economistas, Abel Fernández, quien indicó que la subida de medio punto en el último tramo, el que grava a las rentas por encima de 175.000 euros, lo deja en el 26% en la cuota autonómica, «siendo la tercera de España en este tipo, tras La Rioja y la Comunidad Valenciana y empatados con Canarias». «Se hace para compensar la pérdida de recaudación en los tramos bajos», razonó. «Esto afecta a pocos contribuyentes, tiene unos efectos recaudatorios bastante bajos y puede generar deslocalizaciones porque nuestras comunidades limítrofes tienen tipos más bajos», advirtió Santiago Álvarez García, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal en la Universidad de Oviedo. A preguntas de Vox, el decano del colegio de economistas matizó que él «no veía tan claro ese riesgo de que vayan a escapar. Las rentas altas tienen otros métodos para eludir la presión fiscal».

En lo que coincidieron es en destacar que en el actual ciclo económico buena parte del incremento de recaudación obedece al efecto de la inflación. «Es algo que afecta más a las rentas bajas y medias, pues son las que dedican más proporción de su renta al consumo», señaló Santiago Álvarez, quien apuntó a que, según datos del Ministerio de Hacienda, el erario está captando 47.000 millones más gracias a la subida de precios. «Hasta hace años nadie defendía que no hubiera que deflactar el impuesto conforme a la inflación; a medida que tus ingresos se adaptan a la subida de precios por los convenios colectivos o la subida de las pensiones, resulta que tienes más renta monetaria y pagas más impuestos por ello, con el añadido de que como la cesta de la compra sigue subiendo pierdes poder adquisitivo».

Álvarez indicó que la la inflación ha mermado el poder adquisitivo un 20% y aplaudió que el proyecto legislativo eleve al 10% los mínimos exentos pero estimó «incoherente que si se reconoce el problema de la inflación no se aproveche para actualizar los tramos del IRPF», agregó. Ambos vieron muy limitados los efectos de la medida a los grandes tenedores, y en ese sentido el decano del Colegio de Economistas dejó otra propuesta: «En 2024 bonificaron al 95% el impuesto de donaciones cuando es para adquirir una vivienda protegida, restringirlo a la vivienda protegida limita mucho el número de beneficiarios dado que hay muy poca vivienda de este tipo en el mercado». Dada la envergadura del problema de emancipación que tienen los jóvenes sugirió abrir la medida para que los padres y abuelos puedan ayudar también en la compra del resto de viviendas. En Asturias un padre que de 100.000 euros a su hijo para comprar piso paga en donaciones 2.000 euros; en Andalucía serían 126 euros.

Desde el lado sindical se salió en defensa de la reforma propuesta. Mar Celemín, de UGT, aplaudió que rebaje la carga fiscal «al 80% de los contribuyentes, que son trabajadores que vienen sufriendo una presión inflacionista significativa y para los que esta modificación supondrá cierto alivio». Con todo, consideró que la medida sería «más progresiva si exigiéramos unos esfuerzos fiscales mayores a quienes están por debajo de los 175.000 euros», agregó. José Manuel Zapico, secretario general de CC OO, lamentó que la escalada de precios «y la especulación en la vivienda están poniendo la soga al cuello a demasiadas familias, para las que cambiar una caldera hoy es misión imposible». Puestos a hacer sugerencias, urgió a «revisar las bonificaciones y exenciones que damos a las grandes empresas; ellas también deben pagar la parte de factura que les corresponde».