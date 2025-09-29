El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Alex Piña
Impuestos en Asturias

Los economistas señalan que Asturias será la tercera que más cobre a las rentas altas tras la reforma del IRPF

UGT considera que «sería más progresivo» extender la subida del impuesto también a ingresos por debajo de los 175.000 euros al año y CC OO llama a «revisar las bonificaciones y exenciones que damos a las grandes empresas»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:35

¿Hay que cambiar el IRPF que se paga en Asturias? ¿La mejor manera es la reforma del tramo autonómico que propone el ... Principado? La Junta General inició esta mañana la fase en la que se llama a expertos de distinto tipo para que valoren la medida propuesta. En síntesis, se trata de una rebaja de entre 110 y 118 euros a quienes ingresen hasta 35.000 euros, menor para quienes van desde ese escalón hasta los 55.000, leve subida de la declaración a quien está por encima y más importante desde los 175.000 euros. La medida se acompaña de un recargo en el Impuesto de transmisiones patrimoniales cuando quien compra es un gran tenedor que ya tiene diez viviendas; en ese caso a partir de la onceava la cuota que ahora está entre el 8 y el 10% le subiría al 15%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  3. 3 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  4. 4

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  5. 5 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  6. 6 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  9. 9 El Valencia-Real Oviedo, en riesgo por la alerta roja por lluvias torrenciales
  10. 10 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los economistas señalan que Asturias será la tercera que más cobre a las rentas altas tras la reforma del IRPF

Los economistas señalan que Asturias será la tercera que más cobre a las rentas altas tras la reforma del IRPF