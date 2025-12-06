El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. E. C.

El Principado defiende que el sistema de transportes en Asturias «funciona mejor que nunca»

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dio a conocer los presupuestos de su departamento para 2026. Son 429 millones en total y destaca el incremento de un 10% para el mantenimiento y la conservación de carreteras

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:32

Comenta

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, afirmó este sábado, sin titubeos, que a pesar de las dificultades que enfrenta la red de Cercanías ... , «el sistema de transporte en Asturias funciona mejor que nunca y es más accesible que nunca». Esto lo respondió a preguntas de los medios de comunicación, tras informar en rueda de prensa sobre el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026.

