El Principado defiende que el sistema de transportes en Asturias «funciona mejor que nunca»

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, afirmó este sábado, sin titubeos, que a pesar de las dificultades que enfrenta la red de Cercanías ... , «el sistema de transporte en Asturias funciona mejor que nunca y es más accesible que nunca». Esto lo respondió a preguntas de los medios de comunicación, tras informar en rueda de prensa sobre el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026.

Calvo pidió al Ministerio de Transportes «mayor agilidad» para ejecutar todas las obras pendientes en la red de Cercanías, «aunque tenemos buenos ejemplos: la finalización del soterramiento de Langreo y la apertura de Gijón-Laviana. Son buenos ejemplos de hacia dónde pueden ir nuestras Cercanías. Pero Asturias quiere más y también queremos y abordaremos ganar en gobernanza, con lo que vamos a seguir avanzando», destacó el titular de Movilidad del Principado.

Con respecto a este asunto, admitió que a su consejería «le preocupan los retrasos y estamos en permanente contacto, no solo con el Ministerio, sino también con el comisionado especial que se encarga de las Cercanías, pero insisto, creo que hay que poner los datos en su contexto... Renfe ha hecho un esfuerzo de transparencia, ya que, todas las incidencias o suspensiones que hay en la red, se envían a un canal de WhatsApp», subrayó Alejandro Calvo.

Conservación de carreteras

En materia presupuestaria, el consejero anunció un presupuesto total de 429 millones de euros, del cual se desglosan partidas significativas destinadas a mejorar la conservación de carreteras, la seguridad, la sostenibilidad y la cohesión territorial.

En infraestructuras viarias y puertos se destinan 105 millones. «Esta partida está destinada a carreteras seguras y puertos preparados para el clima, incluyendo un 10% más en mantenimiento y conservación», explicó Calvo.

El proyecto consigna 8,46 millones para mejorar la seguridad y operatividad de los 24 puertos autonómicos, con dragados y refuerzos en Luanco, Lastres, As Figueiras, Ribadesella o Candás, además del inicio de las obras del dique de espera en Llanes.

La mayor inversión para el ciclo del agua

La mayor inversión presupuestaria se destinará para el ciclo integral del agua. «Son 109 millones, la mayor inversión del presupuesto, con CADASA aportando más de 10 millones adicionales en mejoras de red», explicó el consejero.

El proyecto incluye inversiones significativas como la transformación de la EDAR de Villaperi en una biofactoría, la digitalización del ciclo del agua y actuaciones de saneamiento y abastecimiento en la práctica totalidad de los concejos.

El Consorcio de Agua de Asturias (Cadasa) dispondrá de más de 50 millones, diez de ellos para inversión, que permitirán reforzar las grandes arterias del suministro. Destacan actuaciones como la extensión de la red a Valdés y Pravia, la renovación de la conducción Pinzales–Mareo, una estación de bombeo costera y el desdoblamiento Lieres–Espiniella, en Siero.

Movilidad y transporte

En materia de movilidad sostenible y transporte público el presupuesto para 2026 es de 70,5 millones de euros. «Esta partida financia directamente el éxito de la tarjeta Conecta, que ya cuenta con 400.000 usuarios únicos, como billete único máximo de 30 euros, demostrando la efectividad de la integración del sistema autonómico», añadió.

Las conexiones aéreas son otro puntal básico. Contarán con cinco millones para desarrollar la estrategia de conectividad, que ha posibilitado la mejor oferta de vuelos de la historia del aeropuerto.

El apoyo a la reducción de emisiones en el transporte sumará, a través de varias líneas de ayudas, otros tres millones. También están previstas actuaciones vinculadas al transporte público en los concejos de Gijón, Oviedo, Langreo, Avilés y San Martín del Rey Aurelio. Cabe destacar la urbanización del bulevar Nuevo Langreo, las primeras actuaciones del plan de vías de Gijón para construir la futura estación intermodal y la construcción de la pasarela que unirá las estaciones de bus y tren en Oviedo.

Gestión de emergencias

Con respecto a la cooperación local y el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), Alejandro Calvo anunció una partida de casi 72 millones. «Se otorgará un 12% más para reforzar el Servicio de Emergencias que ayudará a modernizar sus comunicaciones, la flota, la formación y los sistemas de digitalización. El organismo mantendrá más de 600 personas operativas todo el año», manifestó.

Añadió que «el Fondo de Cooperación Municipal crecerá un 10%, hasta los 12,1 millones, y destinará 9,6 a obras en infraestructuras de abastecimiento, alumbrado, accesibilidad y caminos de competencia municipal».

Prevención de incendios

También una de las principales novedades es la creación de un fondo de cinco millones para que los ayuntamientos protejan la interfaz urbano-forestal, la zona de mayor riesgo, con tratamientos de vegetación y áreas cortafuegos. En total, la consejería dispondrá de 78 millones para prevención de incendios, custodia del territorio y actuaciones en la Red Natural de Asturias (RENA).

La protección ambiental suma 30,7 millones, incluidos 13,4 para los agentes del Medio Natural, esenciales para la vigilancia y gestión del territorio. Además, en 2026 los parques naturales se configurarán como marca territorial, disponible para empresas y organizaciones ubicadas en su interior.

Medioambiente y otras infraestructuras

Por último, en materia de medio ambiente y economía circular, se destinarán 36 millones. «Un incremento que permitirá reforzar las infraestructuras verdes, los proyectos de transición justa y los sistemas de digitalización y vigilancia de la calidad del aire. El registro autonómico de huella de carbono suma ya 68 empresas y 14 proyectos de absorción. En 2026 se habilitará un registro específico para los bosques de los espacios protegidos, con el fin de reconocer su valor como sumideros de dióxido de carbono», dijo Calvo.

Por su parte, Cogersa gestionará un presupuesto superior a 100 millones, con más de 24 en inversiones para ampliar la red de puntos limpios, desarrollar nuevas plantas de triaje y biometanización y reforzar el tratamiento de biorresiduos.

El consejero considera que este presupuesto «busca reforzar la seguridad, la sostenibilidad y la cohesión territorial de Asturias. Estas cuentas construyen una comunidad más protegida, modernizan los servicios públicos y garantizan la igualdad real entre concejos; son un proyecto para la Asturias que viene», zanjó.