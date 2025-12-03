El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Pozo drenante ejecutado en la ladera, que el deslizamiento rompió. Ahora la solución será tumbar el terreno. José Simal
Transportes tumbará la ladera de Serín para que no vuelva a fracturar la autopista 'Y'

Licita la obra que logrará reparar un problema de grietas en el firme que la autovía empezó a sufrir al poco de su inauguración

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:01

La autopista 'Y' es la infraestructura más utilizada por los asturianos y tiene un problema por resolver descubierto al poco de su estreno. En ... el nudo de Serín (Gijón) una ladera de limos y arcillas se desplaza contra la calzada, llegando a fracturarla. Esa patología obligó al Ministerio de Transportes a intervenir sobre el firme, por cuestiones de seguridad, levantando el hormigón, saneando la base y reponiendo toda la capa. Fueron trabajos que obligaron a hacer cortes y poner limitaciones de velocidad, pero que quedaron resueltos en julio de 2024.

