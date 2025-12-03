Transportes tumbará la ladera de Serín para que no vuelva a fracturar la autopista 'Y'

La autopista 'Y' es la infraestructura más utilizada por los asturianos y tiene un problema por resolver descubierto al poco de su estreno. En ... el nudo de Serín (Gijón) una ladera de limos y arcillas se desplaza contra la calzada, llegando a fracturarla. Esa patología obligó al Ministerio de Transportes a intervenir sobre el firme, por cuestiones de seguridad, levantando el hormigón, saneando la base y reponiendo toda la capa. Fueron trabajos que obligaron a hacer cortes y poner limitaciones de velocidad, pero que quedaron resueltos en julio de 2024.

Sin embargo el problema sigue ahí, en la ladera, con esa dinámica geológica que, de no ser atajada, amenaza con volver a estropear la calzada. Para evitarlo y tras años de estudio y tramitación el ministerio licitará ahora ahora una obra estimada en cerca de 780.000 euros. El trabajo consiste en retirar la vegetación y parte de la tierra, hasta tender el talud, suavizando su pendiente a entre 11 y 18 grados.

Eso reducirá la carga de la ladera. También se ejecutará un sistema de drenaje con nuevas cunetas y drenes californianos insertados desde la base. En un primer momento se pensó solventar el problema con una red de pozos drenantes, pero finalmente el deslizamiento del terreno los rompía, impidiendo que cumplieran su función.

Para poder actuar en caso de deslizamientos futuros se colocarán inclinómetros que den la medida de movimientos subterráneos.

Este trabajo forma parte de las obras de conservación que emprende el ministerio. Desde el año 2018 suman 224 millones ejecutados en Asturias.