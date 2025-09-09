El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Suárez Trashorras, durante el juicio del 11-M, en una de las últimas imágenes públicas que se tienen de él. Desde entonces no ha salido de la cárcel. EFE

Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M

José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.175 años de prisión, cumple su pena desde hace meses en la cárcel segoviana de Perogordo

Quique Yuste

Segovia

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:18

El exminero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.175 años de prisión por su papel en los atentados del 11 de marzo ... de 2004 en Madrid, ha sido trasladado en los últimos días desde el centro penitenciario de Perogordo al Hospital General Universitario de Segovia para recibir tratamiento por una supuesta neumonía. El recluso ya ha regresado a la cárcel segoviana, donde cumple condena desde hace varios meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  8. 8 La asturiana Anabel Montes Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza
  9. 9

    Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»
  10. 10

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M

Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M