El TSJA alerta: «El estado de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Oviedo no permiten garantizar la seguridad de las víctimas»
Un informe señala que la sala especializada carece de acceso diferenciado para víctimas y agresores, así como de espacios que eviten el encuentro entre ambos
Gijón
Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:11
«El Juzgado de Violencia sobre la Mujer carece de acceso diferenciado tanto para los profesionales como para denunciantes y denunciados». Y no solo eso. « ... Las reducidas dimensiones y ventilación inadecuada de la sala de vistas, que no cuenta con el acceso diferenciado, tampoco permite que víctimas y agresores estén adecuadamente separados en el interior de la sala». Y aún hay más.
«Las denunciantes disponen de una sala de espera de reducidas dimensiones, por lo que la instalación no permite garantizar la intimidad de las víctimas y su seguridad». Tanto que el decano «considera urgente dar una ubicación a este órgano judicial».
No es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) levanta la voz contra la situación de los edificios de los diferentes órganos judiciales de Oviedo. Pero, en esta ocasión, el informe pone el foco en uno de los principales problemas que generan el estado de las infraestructuras ovetenses: no poder garantizar la seguridad y la intimidad de las denunciantes de violencia de género o sexual, ya que los tribunales especializados en violencia sobre la mujer han asumido, desde principios de octubre, todas las causas que tengan a la mujer como víctima de algún tipo de violencia. Incluida la trata de seres humanos.
En definitiva, lo que plantea el alto tribunal asturiano es que en Asturias, los juzgados no pueden cumplir la ley que deben aplicar sobre la atención a las víctimas. Así, se recuerda que el artículo que regula la Sección de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, establece que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá estudiar «en el ámbito de sus competencias la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso». Y que esas mismas instalaciones «sean utilizados en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual».
La legislación obliga a que «estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento en los entornos, productos y servicios con el fin de que sean compresibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción».
Porque no solo los juzgados de Oviedo carecen de infraestructura necesaria para evitar el encuentro entre víctima y agresor, es que, como recuerda el TSJA, «existen barreras arquitectónicas» que complican el acceso a las personas con problemas de movilidad.
A tal punto llegan algunas carencias que «en el Juzgado de Primera Instancia número 9, en ocasiones las personas tienen que esperar en la misma escalera del edificio». Directamente.
Sin problemas en Gijón
No tiene esas carencias de espacio y de accesos diferenciadas el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón. En 2023, con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recursos propios, el Gobierno regional creó una nueva sede que costó casi medio millón de euros. Dos años antes, en marzo de 2021, se estrenó la primera sala gessel de Asturias. El juzgado especializado dispone de «un espacio independiente que permite a las víctimas declarar con mayores garantías de intimidad y seguridad». Y, sobre todo, «evitan que las mujeres se crucen con sus agresores».
El órgano judicial ocupa 265 metros cuadrados en un área independiente del Palacio de Justicia de Gijón. Cuenta oficina judicial, despachos, archivo y sala de espera y sala para la toma de declaraciones. Dispone de sistema de grabación y videoconferencia.
Preocupación en los operadores jurídicos por los casos de agresión en los fines de semana
No solo es que en Oviedo los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que desde octubre suman también las denuncias por agresión sexual y por trata de seres humanos con fines de explotación sexual ocupen instalaciones con carencias.
Entre los operadores jurídicos asturianos, que incluye a jueces, abogados y fiscales, preocupa el elevado número de casos de agresión, especialmente sexual, que se producen en los fines de semana. Y preocupa no solo por las víctimas, sino porque el acceso a la Justicia en sábado y domingo se lleva a cabo en el juzgado de guardia, que «carece de espacio e instalaciones adecuadas para trabajar».
No solo es que no esté el personal especializado al frente de la sala, sino que ocupan espacios con barreras arquitectónicas, imposibilidad de atender a víctima y agresor por separado... Ni siquiera la sala de espera está adecuada para cumplir su función. En el informe de deficiencias a solventar, explica el Tribunal Superior de Justicia que en los juzgados de Primera Instancia 7 y 9 de Oviedo «falta espacio para la espera de las personas que acuden». En el número 7, «el acceso a la sala de vistas exige atravesar el pasillo de los despachos del magistrado, letrado y la oficina judicial, sin que tengan espacio suficiente para personas con movilidad reducida que se desplazan en silla de ruedas». Más rocambolesca es la situación del de Primera Instancia número 12 de los de Oviedo: «Está en un piso de un edificio sin control de acceso por la Guardia Civil ni sala de espera. Se entra directamente a la oficina judicial».
