El TSJA alerta: «El estado de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Oviedo no permiten garantizar la seguridad de las víctimas»

«El Juzgado de Violencia sobre la Mujer carece de acceso diferenciado tanto para los profesionales como para denunciantes y denunciados». Y no solo eso. « ... Las reducidas dimensiones y ventilación inadecuada de la sala de vistas, que no cuenta con el acceso diferenciado, tampoco permite que víctimas y agresores estén adecuadamente separados en el interior de la sala». Y aún hay más.

«Las denunciantes disponen de una sala de espera de reducidas dimensiones, por lo que la instalación no permite garantizar la intimidad de las víctimas y su seguridad». Tanto que el decano «considera urgente dar una ubicación a este órgano judicial».

No es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) levanta la voz contra la situación de los edificios de los diferentes órganos judiciales de Oviedo. Pero, en esta ocasión, el informe pone el foco en uno de los principales problemas que generan el estado de las infraestructuras ovetenses: no poder garantizar la seguridad y la intimidad de las denunciantes de violencia de género o sexual, ya que los tribunales especializados en violencia sobre la mujer han asumido, desde principios de octubre, todas las causas que tengan a la mujer como víctima de algún tipo de violencia. Incluida la trata de seres humanos.

En definitiva, lo que plantea el alto tribunal asturiano es que en Asturias, los juzgados no pueden cumplir la ley que deben aplicar sobre la atención a las víctimas. Así, se recuerda que el artículo que regula la Sección de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, establece que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá estudiar «en el ámbito de sus competencias la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso». Y que esas mismas instalaciones «sean utilizados en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual».

La legislación obliga a que «estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento en los entornos, productos y servicios con el fin de que sean compresibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción».

Porque no solo los juzgados de Oviedo carecen de infraestructura necesaria para evitar el encuentro entre víctima y agresor, es que, como recuerda el TSJA, «existen barreras arquitectónicas» que complican el acceso a las personas con problemas de movilidad.

A tal punto llegan algunas carencias que «en el Juzgado de Primera Instancia número 9, en ocasiones las personas tienen que esperar en la misma escalera del edificio». Directamente.

Sin problemas en Gijón

No tiene esas carencias de espacio y de accesos diferenciadas el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón. En 2023, con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recursos propios, el Gobierno regional creó una nueva sede que costó casi medio millón de euros. Dos años antes, en marzo de 2021, se estrenó la primera sala gessel de Asturias. El juzgado especializado dispone de «un espacio independiente que permite a las víctimas declarar con mayores garantías de intimidad y seguridad». Y, sobre todo, «evitan que las mujeres se crucen con sus agresores».

El órgano judicial ocupa 265 metros cuadrados en un área independiente del Palacio de Justicia de Gijón. Cuenta oficina judicial, despachos, archivo y sala de espera y sala para la toma de declaraciones. Dispone de sistema de grabación y videoconferencia.