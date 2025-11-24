El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la entrada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo. Jesús Díaz
25N en Asturias

El TSJA alerta: «El estado de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Oviedo no permiten garantizar la seguridad de las víctimas»

Un informe señala que la sala especializada carece de acceso diferenciado para víctimas y agresores, así como de espacios que eviten el encuentro entre ambos

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:11

Comenta

«El Juzgado de Violencia sobre la Mujer carece de acceso diferenciado tanto para los profesionales como para denunciantes y denunciados». Y no solo eso. « ... Las reducidas dimensiones y ventilación inadecuada de la sala de vistas, que no cuenta con el acceso diferenciado, tampoco permite que víctimas y agresores estén adecuadamente separados en el interior de la sala». Y aún hay más.

