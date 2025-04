Asturias vuelve a liderar el turismo rural de la cornisa cantábrica

El turismo rural asturiano fue el destino favorito de la cornisa cantábrica. No es una frase promocional, sino que sale de las cuentas del ... Instituto Nacional de Estadística (INE). Fueron 12.201 las personas que apostaron por disfrutar de una escapada en marzo alojándose en un establecimiento rural asturiano. Es la cifra más alta del norte, que se vende turísticamente bajo la marca España Verde. En el País Vasco se alojaron 9.334 turistas; en Cantabria lo hicieron 9.232; en Galicia, 6.499. De las carteras de estos viajeros se pagaron en Asturias 31.328 estancias en marzo. De nuevo, la cifra más alta de la cornisa. La oferta rural vasca comercializó 20.404; la cántabra,17.622, y la gallega, 9.698. De hecho, en pernoctaciones solo superaron las cifras asturianas los empresarios rurales de Castilla y León (108.546), Andalucía (91.741), Baleares (75.037), Cataluña (66.139), Castilla-La Mancha (62.672), Extremadura (43.903) y Canarias (40.234).

Las cifras del INE también indican otra cosa. Que el liderazgo en visitas y estancias no es sinónimo de liderazgo en la ocupación. La tasa que mide la rentabilidad de los negocios, y que si se sitúa por debajo del 50% transforma los números en rojos, dice que el turismo rural asturiano tuvo en marzo, en los momentos de más afluencia, los fines de semana, una tasa de ocupación del 15%. La más baja del país. No solo se sitúa lejos de la media nacional, que llegó al 28,91%, sino que está a años luz de la vasca, que superó el 35%. ¿Los motivos? La mayor oferta de la región. Las 9.643 plazas disponibles en marzo en Asturias colocan al Principado como destino con más opciones solo detrás de Castilla y León (28.033 plazas), Andalucía (22.027), Castilla-La Mancha (16.239), Cataluña (15.380) y Extremadura (10.397). Y las plazas de marzo no son comparables a las de la temporada alta, cuando hay muchos más establecimientos abiertos.

Con los resultados de marzo de los establecimientos extrahoteleros (casas rurales, campings, apartamentos turísticos y albergues) el INE permite ya hacer balance del primer trimestre. Un balance que está marcado por la celebración de la Semana Santa en abril, así que no hace posible comparar los resultados con los del año pasado, puesto que en 2024 la Semana Santa se celebró del 24 al 31 de marzo.

Por ello, hay que mirar a 2023, año en el que la Semana Santa también cayó en abril, del 2 al 9, y la última prepandemia, la de 2019, para saber si el turismo rural asturiano se recupera del parón vivido tras la covid. Y la respuesta es que a medias. Los números del INE señalan que el turismo rural asturiano cerró el primer trimestre de 2025 con 26.106 clientes y 60.335 estancias vendidas. ¿Qué pasó en 2023? Pues en el primer trimestre los alojamientos rurales recibieron a 24.051 personas, que se traduce en un incremento del 9% respecto a 2023. Pero, en el turismo rural asturiano parece que, tras la covid, siempre hay un pero, la cifra es inferior a la de 2019. En el primer trimestre de aquel año, los mismos alojamientos recibieron a 27.304 clientes. Es decir, en 2025 hubo un 4,4% menos de turistas que en 2019.

El vaso medio lleno aparece a la hora de examinar las reservas. Las 60.335 confirmadas por los empresarios rurales asturianos superan las que comercializaron en 2023 (51.219) y, también, las de 2019. El último año antes de que la covid lo parara todo, el turismo rural asturiano cerró el primer trimestre con 58.053 estancias vendidas. La cifra más alta de la historia.

Más turistas en temporada baja

El último informe del INE también permite examinar al conjunto del sector turístico asturiano. Y permite decir que el primer trimestre ha sido un 9% mejor que el de 2023 en cuanto a turistas y pernoctaciones, al lograr 318.809 y 615.331, respectivamente. Mejores son los datos si se vuelve la mirada a 2019. El sector turístico asturiano cerró el primer trimestre de aquel año con 264.936 turistas y 489.041 estancias. Es decir, con un 17% menos de clientes y un 20% menos de pernoctaciones.

Los hoteles siguen siendo el motor de los alojamientos asturianos, con 275.699 clientes y 505.326 estancias en el primer trimestre del año. Los apartamentos turísticos, es decir, la fórmula empresarial que no tiene nada que ver con las Viviendas de Uso Turístico (VUTs), que gestionan particulares, siguen liderando en crecimiento. De enero a marzo de 2025 tuvieron 12.846 clientes y comercializaron 35.492 estancias. En las mismas fechas, pero de 2024, los números son inferiores: 7.587 clientes y 19. 247 estancias. Antes de la pandemia, la cifra fue aún menor: 5.717 clientes y 13.028 estancias.