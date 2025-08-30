El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un tren de mercancías circula por la rampa de Pajares. J. M. Pardo

UGT reclama que se mantenga operativa la rampa de Pajares para emergencias

El sindicato considera urgente que se habilite a los maquinistas del AVE para circular por la antigua vía tras el corte de la circulación la variante por un incendio en La Robla

E. C.

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:17

El Sector Ferroviario de UGT Asturias ha insistido en la necesidad de mantener operativa la antigua rampa de Pajares y, de habilitar a los maquinistas de Asturias de larga distancia (AVE) para circular por ella. Esta petición cobra fuerza tras el reciente incendio cerca de La Robla, que obligó a cortar la variante de Pajares.

UGT subraya que, ante el corte en la variante, un tren Alvia con destino Alicante tuvo que ser desviado por la antigua rampa de Pajares. Este desvío fue posible únicamente porque el maquinista del tren estaba habilitado para circular por ese tramo, demostrando la importancia de esta medida como plan de contingencia.

«Lo ocurrido es una prueba más de que la rampa de Pajares no es una reliquia, sino una alternativa ferroviaria vital en caso de incidencia en la variante. Si no hubiera sido por la habilitación del maquinista, ese tren se habría quedado bloqueado».

El sindicato explica que los maquinistas deben realizar un recorrido periódico por la rampa de Pajares para mantener su habilitación. Para UGT, es una medida de seguridad y una garantía para los viajeros, ya que permitiría una respuesta rápida y eficaz en caso de que la nueva Variante se vea afectada por incendios, averías o cualquier otro incidente.

Con esta reclamación, el sindicato UGT busca asegurar que la operatividad de la rampa de Pajares no se ponga en riesgo y que se invierta en la formación del personal necesario para garantizar la conectividad ferroviaria de Asturias en todo momento.

