La Universidad de Oviedo lleva la cultura asturiana a Nueva York

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

La Universidad de Oviedo presume de raíces en Nueva York. Los próximos 11 y 12 de septiembre el evento 'Asturias: territorio de conocimiento y de culturas' acerca a la gran metrópoli estadounidense la institución académica, así como el patrimonio cultural y lingüístico de la región a través de sus creadores contemporáneos. La cita inaugura la colaboración con la Universidad de Nueva York a través del centro Espacio de Culturas y tiene el objetivo de dar a conocer la singularidad de las manifestaciones culturales asturianas, así como la convivencia entre la tradición local y su vocación internacional.

Ampliar

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, así como del Instituto Cervantes y del Consulado General de España en Nueva York. La delegada del Rector para el Real Colegio Complutense en Harvard y América del Norte, Cristina Valdés, ha sido la impulsora de este proyecto con el que la Universidad de Oviedo busca «reafirmar su compromiso con el territorio a la vez que fomenta su proyección global». «Llevar la cultura asturiana a un espacio como el de la Universidad de Nueva York significa abrir nuevas vías de colaboración académica y cultural que benefician tanto a Asturias como a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos», ha añadido.

El programa incluye tres actividades culturales que reflejan la riqueza académica, artística y literaria asturiana y se desarrollará en la sede de Espacio de Culturas de la Universidad de Nueva York, en Washington Square. Durante la primera jornada se abordará la literatura y el papel de la Universidad en la región a través de dos propuestas. Abrirá el ciclo una conferencia sobre La Universidad de Oviedo en su territorio que impartirá la propia Cristina Valdés, profesora de Filología Inglesa, para mostrar la vocación internacional y el compromiso con el territorio de la institución académica asturiana. Después, tendrá lugar un conversatorio entre las escritoras asturianas Laura Casielles, Alba González Sanz y Paquita Suárez Coalla, titulado Literatura n'Asturies, escribir entre dos orillas. En él abordarán los grandes desafíos de la literatura actual y las singularidades de la producida por mujeres, desde ambas orillas.

Asturianos residentes en Nueva York

La segunda jornada estará dedicada a la música y al folklore. Para ello, Xaime Martínez y Rodrigo Cuevas, que participará por videoconferencia, reflexionarán sobre la innovación y la creatividad de los creadores asturianos contemporáneos a través de la exploración de nuevas formas de expresión sin perder el vínculo con sus raíces. Junto a la musicóloga Raquel López Fernández, dialogarán sobre la vocación internacional de la cultura asturiana y el papel de la industria cultural en el medio rural. El encuentro será presentado por Luke Bowe, historiador vinculado a la Universidad de Nueva York que realizó una estancia en la Universidad de Oviedo.

Entre lo más destacable de la iniciativa, cabe señalar la implicación y colaboración que numerosos asturianos y asturianas residentes en Nueva York han mostrado con la organización del evento. Con esta iniciativa, la Universidad de Oviedo consolida su papel como puente entre la tradición asturiana y los escenarios internacionales, reforzando la visibilidad de la lengua, la literatura y la música de la región en un marco global.