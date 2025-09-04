Disminuir el alcance de un desastre depende «del trabajo hecho prevención»

Dotar a los alumnos del conocimiento necesario en lo que se refiere a la gestión de los desastres naturales, no solo desde la intervención, sino ... desde la fase de prevención. Es el objetivo que del Máster Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastres de la Universidad de Oviedo.

Este máster fue presentado este jueves en el aula magna del Edificio Histórico por el vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, y los coordinadores de la titulación, Rafael Castro y Ana Fernández Somoano. Tras presentarse se celebraron dos conferencias relacionadas con este tema. Por un lado, la experta Nidhi Nagabhatla habló del 'Cambio Climático, movilidad humana y salud mental' y el médico italiano Luca Pigozzi, analizó la coordinación de los equipos de emergencia médica en la crisis humanitaria de Gaza.

En la inauguración, Rafael Castro explicó que «esta es la novena edición del máster y durante todos estos años hemos tenido alumnos de prácticamente más de 20 nacionalidades. La mayoría de los alumnos vienen becados por la Unión Europea».

Añadió que «los desastres son un efecto de algo que ha producido un impacto. En ocasiones tú tienes un impacto de un fenómeno natural que no produce un desastre y en otras ocasiones sí produce un desastre. Esto depende de muchos factores como puede ser la vulnerabilidad de la población, la preparación del sistema, y sobre todo, y por eso es tan importante la prevención».

Precisamente para ejemplificar el alcance de los desastres y de los fenómenos naturales la experta Nidhi Nagabhatla centro su ponencia en el cambio climático, evidenciando que afecta la salud mental a través de diversos mecanismos, como las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos, que aumentan la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y los problemas de sueño. «También genera estrés por la pérdida de recursos y el daño a los ecosistemas, y puede empeorar las condiciones de vida y la salud mental de grupos vulnerables, como niños, ancianos y comunidades de bajos ingresos», destacaba la investigadora.

Añadió que «desastres como inundaciones, incendios forestales o tormentas pueden provocar estrés postraumático, ansiedad y depresión en los afectados, especialmente en niños y adolescentes».

Nidhi Nagabhatla subrayó, además, que «la escasez de recursos debido al cambio climático puede llevar a desplazamientos forzados, aumentando la violencia y la delincuencia, lo que presiona a las comunidades y afecta su salud mental».

Las condiciones de salud pública en Gaza son «catastróficas»

Por su parte, el médico italiano Luca Pigozzi, que ha vuelto de Gaza hace tan sólo tres días y ha vivido en primera persona la situación, explicó a los estudiantes la labor fundamental que realiza la EMT (Equipos Médicos de Emergencia) que tiene como labor principal estandarizar y mejorar la calidad de la atención sanitaria internacional en situaciones de desastre y emergencia, mediante el despliegue de equipos de profesionales sanitarios cualificados y autosuficientes que presten apoyo a los sistemas de salud locales y garanticen una atención de calidad y coordinada.

Pigozzi destacó que las condiciones de salud pública en Gaza son «catastróficas», con hospitales operando «muy por encima de su capacidad. Algunos medicamentos esenciales están completamente agotados, mientras aumentan las muertes por desnutrición y enfermedades».

Indicó también que el riesgo de hambruna en la Franja de Gaza «está aumentando porque se está reteniendo deliberadamente ayuda humanitaria», entre otras cosas alimentos, en el marco del bloqueo en curso. Según este médico italiano «los 2,1 millones de gazatíes se enfrentan a una escasez prolongada de alimentos: casi medio millón de personas se encuentran en una situación catastrófica de hambre, malnutrición aguda, inanición, enfermedad y muerte», aseguró.

Por todo esto, considera esencial la labor que realizan los EMT, ya que, proporcionan atención médica de calidad en situaciones de alto riesgo, estabilizando pacientes, monitorizando sus signos vitales y realizando procedimientos urgentes, lo que mejora las posibilidades de supervivencia y recuperación. Además, estos equipos son esenciales para la respuesta a desastres y emergencias, apoyando a los sistemas de salud locales y proporcionando asistencia crucial cuando es más necesaria.