Los estudios superiores de la Facultad de Economía y Empresa cumplen medio siglo de «una historia brillante»

La Universidad de Oviedo está este lunes de enhorabuena y no es para menos. Los estudios superiores de la Facultad de Economía y Empresa ... cumplen medio siglo de existencia. Unos cincuenta años que se celebraron por todo lo alto hoy con la inauguración del logo 3D de la Facultad en el espacio exterior que une los aularios 1 y 2 y la renovada sala de lectura, dedicada a Elinor Ostrom, primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía en 2009.

En el acto estuvieron presentes el rector, Ignacio Villaverde, y la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides, entre otras autoridades académicas.

«Es un día de celebración, un día para sentirnos orgullosos, en el que inauguramos un logo 3D que queremos que sea el punto de encuentro de la Facultad, para que todo el mundo que venga aquí se haga la foto y lo reconozca como un sello distintivo de nosotros. Queremos que pase por las redes, los periódicos… que cada vez que salga ese logo se entienda que pertenece a la Facultad de Economía y Empresa», dijo Carmen Benavides.

Añadió que «también hoy inauguramos una sala de lectura, la sala Ostrom, que está dedicada a la primera mujer premio nobel de Economía. Esto sucedió en el año 2009, y desde el año 1969 nunca había ganado una mujer el premio nobel de Economía. En este momento solo hay tres, y por lo tanto, no hay mejor ocasión que ésta para rendirle homenaje»

«Un gran semillero de grandes cabezas económicas»

Por su parte, el rector Ignacio Villaverde señaló que «son 50 años de historia, de una historia brillante llena de éxitos. Por aquí ha pasado lo mejor de la economía española. Este ha sido, desde su fundación en el año 75, un gran semillero de grandes cabezas económicas del país y que esta Facultad ha ido colocando banderitas en todo el mundo, no sólo en España, sino en el mundo con egresados y con profesores de esta grandísima Facultad».

Para Villaverde el problema con estas historias de éxito «es esa autocomplacencia de lo hecho, del pasado» porque «precisamente los actos de hoy son un homenaje y un reconocimiento al camino hecho, pero deben servir para seguir impulsando la Facultad, para hacer otros 50 años de camino brillantísimo».

Añadió que la Facultad de Economía y Empresa, en la que se forman unos 2.500 estudiantes, «tiene ahora el reto de seguir mejorando cada día».