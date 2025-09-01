El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Cuelli, Borja Sánchez y Guillermo Peláez, en Oviedo. S. Pérez

Luz verde en Consejo de Gobierno a la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo

El Principado renovará el convenio con la aportación de 102.000 euros

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:19

El Principado renovará el convenio con la Universidad de Oviedo para apoyar la Cátedra de Cambio Climático, por medio del cual la Consejería de Movilidad, ... Medio Ambiente y Gestión de Emergencias financia este año con 102.000 euros este ámbito de estudio que impulsa la formación, la investigación y la difusión relativas a los retos, causas, impactos y riesgos del cambio climático en Asturias. Así lo anunció este lunes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, sobre los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno.

