Luz verde en Consejo de Gobierno a la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo

El Principado renovará el convenio con la Universidad de Oviedo para apoyar la Cátedra de Cambio Climático, por medio del cual la Consejería de Movilidad, ... Medio Ambiente y Gestión de Emergencias financia este año con 102.000 euros este ámbito de estudio que impulsa la formación, la investigación y la difusión relativas a los retos, causas, impactos y riesgos del cambio climático en Asturias. Así lo anunció este lunes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, sobre los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno.

Peláez explicó que esta cátedra «ofrece ayuda a grupos de investigación para la elaboración de ensayos y proyectos de ámbito nacional e internacional. También, colabora en el diseño de programas formativos universitarios, premios a trabajos de fin de estudios, organización de conferencias, seminarios o talleres y edición de publicaciones», explicó el titular de Hacienda.

La creación de esta área universitaria es una de las medidas incluidas en la Estrategia de Acción por el Clima del Principado.