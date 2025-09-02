El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nuevos estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo. Mario Rojas
Los nuevos universitarios destacan «el privilegio de poder estudiar gratis»

La Universidad de Oviedo inicia sus jornadas de acogida, que «facilitan la integración» de los nuevos estudiantes

Oviedo

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:33

La ilusión de empezar la universidad supone una mezcla de emoción, esperanza y de nerviosismo que sienten los nuevos estudiantes al comenzar una etapa vital de aprendizaje, crecimiento personal y descubrimiento académico. Es una oportunidad para adquirir conocimientos, desarrollar un propósito, conocer gente nueva y, en definitiva, vivir una de las experiencias más enriquecedoras de la vida.

Es justo por estos motivos que la Universidad de Oviedo cada año organiza sus Jornadas de Acogida que permiten a los nuevos estudiantes conocer su oferta académica y que «facilitan la integración». Este curso, además, será el primero en beneficiarse de la matrícula gratuita, ya que el Principado de Asturias se hará cargo de los costes del primer año para estos alumnos. Los estudiantes se mostraron muy satisfechos por esta oportunidad durante la primera jornada de acogida que tuvo lugar ayer en la Facultad de Química y a la que asistieron parte de los 131 alumnos que empiezan el curso.

Pelayo Alonso Buelga, vicepresidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad, comentó que «con estas jornadas podemos exponer la labor que realizamos en la universidad de representación del estudiantado y además están muy bien para que las nuevas generaciones confíen en nosotros, nos expongan sus problemas, nos vean como gente accesible, que efectivamente lo somos, y además animarlos también a que representen a otros estudiantes», explicó Alonso.

Sobre la gratuidad de las matriculas, el estudiante señaló que «siempre es un paso positivo que se avance hacia modelos de gratuidad y de abaratar los costes de la matrícula. Es una gran oportunidad para todos», comentó.

También algunos nuevos estudiantes explicaron por qué consideran importante este tipo de actividades académicas. Para Hugo Fardo Vallejo, quien va a estudiar Química, estas jornadas son esenciales para «personas como yo que sufren de ansiedad o sienten temor al empezar algo nuevo y desconocido. Precisamente para que vayamos acostumbrándonos y nos familiaricemos con cada cosa», dijo.

«Un privilegio que tenemos»

Lo mismo piensan Noelia Martínez, Cali Martínez y Nerea Jaramillo. Noelia cree que estas jornadas sirven «para orientarnos un poco y acercarnos más a la facultad». Mientras que Cali Martínez las considera necesarias «para entender el funcionamiento de la institución» y Nerea «porque siempre es importante conocer bien el programa y a quienes lo imparten».

Sobre la gratuidad de matricula las tres jóvenes coinciden en que «se trata de una excelente oportunidad y un privilegio que debemos aprovechar porque no todo el mundo puede estudiar gratis», subrayaron.

En definitiva estas jornadas de acogida universitaria sirven también como un acompañamiento personalizado que busca guiar a los estudiantes antes y durante sus estudios superiores, ayudándoles a conocerse a sí mismos, comprender el mundo académico y profesional, y tomar decisiones informadas y, sobre todo, decisiones acertadas sobre su futuro profesional.

