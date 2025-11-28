La vía fiscal asturiana se amplía en 2026 con 100 euros más de deducción por el primer hijo Tomé pide que la tasa turística sea obligatoria en los cruceros y atención bucodental para mayores de 70 años, con límite de renta

Ana Moriyón Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

Los presupuestos que el Gobierno regional aprobará el próximo lunes para iniciar su tramitación parlamentaria seguirán ampliando la llamada vía fiscal asturiana con un ... nuevo incremento, en esta ocasión de cien euros, en el beneficio fiscal que ya se viene aplicando en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por hijo a cargo. De esta forma, si en la última declaración de la renta los asturianos podían deducir 500 euros por el primer hijo y 600 por el segundo y sucesivos, en la próxima campaña el importe aplicable al primer hijo también será de 600 euros. Se trata de una medida que se aplica tanto por el cuidado de descendientes como de hijos adoptados hasta los 25 años, pero que está limitada para rentas máximas de 35.000 euros en el caso de tributación individual o de 45.000 euros si se hace de forma conjunta. De esta forma, teniendo en cuenta que el Gobierno del Principado considera fiscalmente familias numerosas –en categoría general– a partir de los dos hijos y, por lo tanto, se les aplica una segunda bonificación de 1.000 euros, con la ampliación que recogerá las cuentas de 2026 y que se aplicará en la próxima campaña de la renta, una familia con dos hijos pasará a deducir 2.200 euros (600 por el primer hijo, otros 600 por el segundo y 1.000 más por su condición de familia numerosa), frente a los 2.100 actuales.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se comprometió a ampliar esta ventaja fiscal durante el debate del estado de la región el pasado mes de septiembre y la Consejería de Hacienda trabaja estos días sobre el papel para incluirla en las cuentas, con el consecuente efecto económico en las arcas autonómicas, teniendo en cuenta que en la campaña de la Renta de 2024 el impacto de las deducciones fiscales ya ascendió a 90 millones, beneficiando a 107.010 declaraciones, casi 20.000 más que en 2023. Concretamente, el impacto por el beneficio aplicado al cuidado de descendientes de hasta 25 años rozó el año pasado los 30 millones, el doble desde que se puso en marcha esta medida en 2022. Mientras que la consideración a efectos fiscales de familias numerosas de aquellas con dos hijos tuvo una repercusión en términos recaudatorios de 16 millones. Además, el ahorro fiscal que incide sobre los gastos vitales de los jóvenes supuso un beneficio a los contribuyentes de unos 12 millones. Negociación con Tomé Mientras tanto, el equipo negociador apura hasta el último momento las conversaciones con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, clave para la aprobación de las cuentas y hoy por hoy casi la única baza del Gobierno. La diputada, que lleva días celebrando el buen ritmo de las conversaciones, quiso incidir este viernes en el avance en torno a dos de las medidas que la ahora líder de Somos puso sobre la mesa de negociación. Se trata de la tasa turística, que, tal y como avanzó EL COMERCIO, la diputada habría conseguido desbloquear y fijar el próximo verano como plazo máximo para su puesta en marcha, aunque acatando el modelo municipal que planteaba el Gobierno. Eso sí, propone que se cobre en los concejos con Parques y Reservas Naturales, que la recaudación se use para financiar la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la conservación de nuestro territorio y que sea obligatoria para los usuarios de los cruceros que lleguen a Asturias. Por otra parte, ha pedido una partida de dos millones de euros para garantizar la cobertura de todos los tratamientos bucodentales a las personas mayores de 70 años, con límite de renta, y que pueda solicitarse la ayuda en cualquier momento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión