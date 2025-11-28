El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón, presidente del Principado, y Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. E. C.

La vía fiscal asturiana se amplía en 2026 con 100 euros más de deducción por el primer hijo

Tomé pide que la tasa turística sea obligatoria en los cruceros y atención bucodental para mayores de 70 años, con límite de renta

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:58

Los presupuestos que el Gobierno regional aprobará el próximo lunes para iniciar su tramitación parlamentaria seguirán ampliando la llamada vía fiscal asturiana con un ... nuevo incremento, en esta ocasión de cien euros, en el beneficio fiscal que ya se viene aplicando en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por hijo a cargo. De esta forma, si en la última declaración de la renta los asturianos podían deducir 500 euros por el primer hijo y 600 por el segundo y sucesivos, en la próxima campaña el importe aplicable al primer hijo también será de 600 euros. Se trata de una medida que se aplica tanto por el cuidado de descendientes como de hijos adoptados hasta los 25 años, pero que está limitada para rentas máximas de 35.000 euros en el caso de tributación individual o de 45.000 euros si se hace de forma conjunta. De esta forma, teniendo en cuenta que el Gobierno del Principado considera fiscalmente familias numerosas –en categoría general– a partir de los dos hijos y, por lo tanto, se les aplica una segunda bonificación de 1.000 euros, con la ampliación que recogerá las cuentas de 2026 y que se aplicará en la próxima campaña de la renta, una familia con dos hijos pasará a deducir 2.200 euros (600 por el primer hijo, otros 600 por el segundo y 1.000 más por su condición de familia numerosa), frente a los 2.100 actuales.

