¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Andrés Vallina Suárez, miembro de la Comisión de Seguridad Minera desde 2019. S. P.
Comisión por el accidente de Cerredo

«Las visitas a las minas no deberían avisarse. Es como un radar: si no lo ves, puede que te pille, y si lo ves, seguramente frenes»

Andrés Vallina Suárez, miembro de la comisión de Seguridad Minera desde 2019, asegura que «hacen falta medios» para poder investigar a las empresas que gestionan las minas

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:34

Andrés Vallina Suárez, miembro de la comisión de Seguridad Minera desde 2019 y trabajador de Hunosa desde 2006, compareció este lunes en la comisión de ... investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo. Expuso que las visitas o inspecciones a una mina no deberían de avisarse con antelación porque ponen en preaviso a las empresas y eso les da «margen de maniobra» para mostrar «lo que ellos quieren que veas». «Siempre se avisa con días de antelación, pero yo eso lo cambiaría. Esto es como un radar, si no lo ves puede qye te pille, y si lo ves, pues seguramente frenes. En el caso de una mina es lo mismo», declaró.

