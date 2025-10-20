«Las visitas a las minas no deberían avisarse. Es como un radar: si no lo ves, puede que te pille, y si lo ves, seguramente frenes»

Andrés Vallina Suárez, miembro de la comisión de Seguridad Minera desde 2019 y trabajador de Hunosa desde 2006, compareció este lunes en la comisión de ... investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo. Expuso que las visitas o inspecciones a una mina no deberían de avisarse con antelación porque ponen en preaviso a las empresas y eso les da «margen de maniobra» para mostrar «lo que ellos quieren que veas». «Siempre se avisa con días de antelación, pero yo eso lo cambiaría. Esto es como un radar, si no lo ves puede qye te pille, y si lo ves, pues seguramente frenes. En el caso de una mina es lo mismo», declaró.

«Una mina no es como visitar El Corte Inglés, al final tienes que avisar al director facultativo, tienes que tener una serie de ingenieros técnicos de seguridad que te acompañen dentro de la explotación y demás. Pero el tema de los avisos lo modificaría, lo tengo tremendamente claro», añadió.

También declaró que es la Administración quien debe velar por la seguridad minera y que en este sentido «hacen falta medios» para poder tener especial cuidado con las empresas que gestionan las minas.

«Compete a la Administración saber si el volumen de actuarios o el número de inspecciones es el adecuado o si los recursos son finitos para poder garantizar la seguridad laboral. Los procedimientos pueden ser mejorables y a la vista está en que siempre hacen falta más recursos para poder vigilar el funcionamiento de las empresas que gestionan las minas», argumentó. Y destacaó asimismo que la Comisión de Seguridad Minera no tenía conocimiento del proyecto complementario que permitió a Blue Solving la extracción de 60.000 toneladas de carbón. Tuvieron conocimiento de ese proyecto «después del accidente».

«Creo que nos debieron haber informado antes del accidente de la existencia de estos permisos de investigación. Entendemos que todo depende del uso que se le dé a esos permisos porque cada uno permite una cantidad determinada de extracción de carbón. No es lo mismo hacer un permiso de investigación para estudiar semiconductores que un permiso o un proyecto de investigación complementario que se utilice para analizar carbón siderúrgico o algo de eso. Al final depende mucho de las toneladas que se vayan a investigar y demás. Pero sí considero que eso tiene que ser informado en la Comisión y nosotros nos enteramos después del accidente», dijo Vallina.

«Unas veces sí, y otras no»

Por otra parte, el compareciente sustuvo que la Administración adopta «unas veces sí y otras veces no» las recomendaciones de seguridad minera que aparecen reflejadas en las actas. «Hay que decir las cosas como son y la Administración no siempre adopta nuestras recomendaciones, que quedan reflejadas en cada acta. Por esto, la Comisión no tiene ningún poder ejecutivo. Creo que siempre hace un buen trabajo, es lo que pienso sobre la Comisión».

Por último, recordó que tras el accidente de Cerredo se llevaron cabo dos reuniones, una a los tres días del accidente, que presidió la exconsejera Belarmina Díaz, y otra, a la cual no asistió, donde se le trasladó «que la empresa tenía todo en orden y tenia sus permisos al día», zanjó.