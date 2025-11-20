Estas son las viviendas que Asturias ofrece en el programa 'Alquilámoste'

«Con carácter inicial, y sin perjuicio de su eventual ampliación en caso de aumento del crédito disponible, el número máximo de viviendas a incorporar ... se establece en 150 viviendas». Ese es el número fijado por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos para dar luz verde al programa 'Alquilámoste', destinado a movilizar viviendas vacías para su incorporación al mercado del alquiler asequible. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), fija un cupo máximo inicial de 150 viviendas, priorizando su distribución en el área metropolitana central, integrada por los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y su entorno metropolitano, donde se concentra más del 70% de la demanda y que suman un cupo de hasta 120 viviendas.

«En otros concejos, especialmente en las cuencas mineras y en determinados concejos rurales, existe demanda de menor volumen pero con mayor componente de vulnerabilidad social, por lo que resulta conveniente mantener una reserva de actuación que permita su inclusión progresiva en el programa». Así, en las cuencas mineras y valles interiores (Langreo, Mieres, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Aller y Lena) se reservan hasta 27 viviendas, mientras que los concejos rurales en riesgo de despoblación, como Cangas del Narcea, Tineo o Belmonte de Miranda, contarán con un cupo inicial de hasta tres viviendas. La aceptación de solicitudes quedará condicionada a no superar estos límites territoriales.

La Consejería subraya que el crédito asignado al programa tiene carácter ampliable, lo que permitirá aumentar el número de viviendas si lo hace la disponibilidad presupuestaria o la demanda inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida (Redviva). La planificación podrá revisarse anualmente o antes si fuera necesario.

Asimismo, se constituye la Comisión Técnica del programa 'Alquilámoste', presidida por el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez Fernández, y se aprueban los modelos normalizados de solicitud para la incorporación de viviendas y para la admisión de arrendatarios, que estarán disponibles en la sede electrónica del Principado y en la web del programa. La resolución entrará en vigor mañana, día siguiente a su publicación en el BOPA.