La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas

Estas son las viviendas que Asturias ofrece en el programa 'Alquilámoste'

Los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y su entorno metropolitano concentran más del 70% de la demanda

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:42

«Con carácter inicial, y sin perjuicio de su eventual ampliación en caso de aumento del crédito disponible, el número máximo de viviendas a incorporar ... se establece en 150 viviendas». Ese es el número fijado por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos para dar luz verde al programa 'Alquilámoste', destinado a movilizar viviendas vacías para su incorporación al mercado del alquiler asequible. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), fija un cupo máximo inicial de 150 viviendas, priorizando su distribución en el área metropolitana central, integrada por los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y su entorno metropolitano, donde se concentra más del 70% de la demanda y que suman un cupo de hasta 120 viviendas.

