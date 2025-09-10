El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jefe de equipo de bomberos griegos que trabajó en Asturias, en representación de todos ellos, Nikolaos Paisios, en el Parlamento Europeo. Reuters

Von der Leyen destaca a Genestoso como ejemplo de cooperación europea en la lucha contra los incendios

La presidenta de la Comisión Europea dice: «Cuando los incendios estallaron en Asturias, España pidió ayuda a la UE, y Grecia respondió»

Eduardo Paneque

Eduardo Paneque

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:08

El discurso del Estado de la Unión pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este miércoles en Estrasburgo, ha dejado un puñado de titulares. De los más potentes, aunque haya sido criticada por «llegar tarde», está la suspensión parcial del acuerdo entre la UE e Israel. También el cómo limitar el acceso de menores a las redes sociales. Pero de lo tocante a España, y en concreto a Asturias, lo más recientes era la lucha contra los incendios.

Sobre ello anunció la creación de un centro europeo con base en Chipre y que servirá para coordinar la ayuda entre los estados miembros. «El cambio climático está haciendo nuestros veranos cada vez más calurosos, duros y peligrosos. Por eso debemos avanzar radicalmente en nuestros esfuerzos para la resiliencia y adaptación climática», subrayó la presidenta de la Comisión Europea.

Se detuvo en este punto, casi al final de sus más de 90 minutos de intervención. Citó a los 20 bomberos griegos que «lucharon codo con codo con sus colegas españoles». Y aquí fue donde se refirió a Asturias. Dijo que el Principado pidió ayuda a España y esta a Europa. «Y Grecia respondió a la llamada», apuntó.

En concreto citó las llamas en Genestoso, «donde eran tan grandes que el humo podía verse desde el espacio. A medida que se acercaban al puebo, seguía luchando día y noche para contener el fuego». Von der Leyen concluye: «Y el pueblo se salvó».

Desde la tribuna estaba el jefe de equipo de bomberos que trabajó en Asturias, en representación de todos ellos, el griego Nikolaos Paisios. «Su coraje nos inspira a todos», le dedicó Von der Leyen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  3. 3 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  4. 4 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  5. 5

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  6. 6 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  7. 7 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  8. 8 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Von der Leyen destaca a Genestoso como ejemplo de cooperación europea en la lucha contra los incendios

Von der Leyen destaca a Genestoso como ejemplo de cooperación europea en la lucha contra los incendios