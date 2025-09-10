Von der Leyen destaca a Genestoso como ejemplo de cooperación europea en la lucha contra los incendios La presidenta de la Comisión Europea dice: «Cuando los incendios estallaron en Asturias, España pidió ayuda a la UE, y Grecia respondió»

El jefe de equipo de bomberos griegos que trabajó en Asturias, en representación de todos ellos, Nikolaos Paisios, en el Parlamento Europeo.

Eduardo Paneque Gijón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:08

El discurso del Estado de la Unión pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este miércoles en Estrasburgo, ha dejado un puñado de titulares. De los más potentes, aunque haya sido criticada por «llegar tarde», está la suspensión parcial del acuerdo entre la UE e Israel. También el cómo limitar el acceso de menores a las redes sociales. Pero de lo tocante a España, y en concreto a Asturias, lo más recientes era la lucha contra los incendios.

Sobre ello anunció la creación de un centro europeo con base en Chipre y que servirá para coordinar la ayuda entre los estados miembros. «El cambio climático está haciendo nuestros veranos cada vez más calurosos, duros y peligrosos. Por eso debemos avanzar radicalmente en nuestros esfuerzos para la resiliencia y adaptación climática», subrayó la presidenta de la Comisión Europea.

Se detuvo en este punto, casi al final de sus más de 90 minutos de intervención. Citó a los 20 bomberos griegos que «lucharon codo con codo con sus colegas españoles». Y aquí fue donde se refirió a Asturias. Dijo que el Principado pidió ayuda a España y esta a Europa. «Y Grecia respondió a la llamada», apuntó.

En concreto citó las llamas en Genestoso, «donde eran tan grandes que el humo podía verse desde el espacio. A medida que se acercaban al puebo, seguía luchando día y noche para contener el fuego». Von der Leyen concluye: «Y el pueblo se salvó».

Desde la tribuna estaba el jefe de equipo de bomberos que trabajó en Asturias, en representación de todos ellos, el griego Nikolaos Paisios. «Su coraje nos inspira a todos», le dedicó Von der Leyen.