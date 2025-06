Zapico responde a las críticas por el uso de su consejería como «agencia de colocación»: «No voy a poner directores generales del PP»

Las críticas del Partido Popular al Gobierno de Adrián Barbón por disponer de lo que consideran un número «desproporcionado» de asesores y concretamente a la ... Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a la que ven como una «agencia de colocación» de Izquierda Unida, han sido constantes en lo que va de legislatura. Este martes, el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons incidía en ello durante una comisión parlamentaria en la que cuestionó al máximo responsable de esta consejería y líder de IU en Asturias por el volumen de personal eventual en el departamento que dirige. Y, ante las reiteradas críticas, Ovidio Zapico defendió como «lógico y normal», así como «habitual» en los gobiernos liderados por el PP, que se «procure tener una razón ideológica» en el nombramiento tanto de los cargos de responsabilidad como del personal de confianza de cada equipo. «Lo que no voy a poner es directores generales del PP», espetó Ovidio Zapico, quien instó al diputado popular a que realice su labor fiscalizadora pero «no me juzgue» por tener a militantes de IU y del Movimiento Sumar (miembros de Convocatoria por Asturies) en la estructura de su consejería.

El parlamentario del PP también reprochó al consejero el «abuso» de contratos menores por parte de su consejería y, concretamente, citó los encargos realizados mediante este tipo de procedimiento de adjudicación mucho más directa para redactar los borradores de Ley de Participación Ciudadana a la Fundación Universidad de Oviedo y de la Ley de Vivienda del Principado de Asturias a la Universidad de Santiago de Compostela. Zapico defendió que se trata de procesos habituales y en necesarios. «Tenemos los funcionarios justos para atender la actividad cotidiana y utilizamos contratos menores para acudir a los mejores profesionales» para elaborar ambas leyes, argumentó.

Ley LGTBI

También en el marco de esta comisión parlamentaria, aunque en respuesta a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, el consejero Ovidio Zapico confirmó que el proyecto de ley LGTBI autonómica se aprobará «en las próximas semanas» por el Consejo de Gobierno y se elevará a la Junta para su tramitación parlamentaria en el próximo periodo de sesiones. Tomé no sólo se mostró molesta por los continuos retrasos en la elaboración de este borrador sino que lamentó que «los hombres de blanco y negro» de la vecina comunidad de Castilla y León, en referencia al Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco, «nos vayan a adelantar con esta ley, y eso me preocupa». Zapico entiende que el objetivo es «cerrar una deuda histórica con los colectivos LGTBI», pero dijo no querer entra en «una carrera» con otras comunidades sino avanzar de forma «serena y con pasos sólidos». Eso sí, confía en que la tramitación de una ley similar por parte del PP en la vecina comunidad sea un indicativo de que en Asturias los populares apoyarán esta norma y se pueda aprobar con el mayor consenso posible.