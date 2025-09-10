Casi 150 nuevos contratos en ocho meses en el programa de alquiler del Ayuntamiento de Avilés con garantías

El programa Avilés Alquila del Ayuntamiento comenzó a despegar en los últimos dos años, pero en este último sus datos son mucho mejores. Aunque se ... puso en marcha en 2012 de manera pionera en España, ha sido en los últimos ejercicios cuando ha comenzado a convertirse en una referencia en el sector inmobiliario y también entre los propietarios de viviendas vacías en la ciudad y quienes buscan una para alquilar. Las cifras de los ocho primeros meses de este 2025 avalan esta última afirmación. Si el año pasado se cerró con un total de 147 contratos firmados, hasta agosto la cifra es ya de 133 sellados y catorce que se están tramitando. Es decir, se equipararía ya a los números de todo 2024 y todavía quedan por delante cuatro meses más.

Este programa municipal persigue poner en el mercado viviendas vacías ofreciendo a los propietarios garantías de mantenimiento del estado de las mismas y cobro del alquiler. Otro de sus objetivos es tratar de intervenir en el mercado inmobiliario y así intentar contener el precio de los alquileres en la ciudad.

El precio del alquiler máximo se establece en 500 euros para viviendas de la zona centro, del Quirinal, Las Meanas, Sabugo, Carbayedo, Puerta de la Villa, Valgranda o San Cristóbal. Y el mínimo de 300 euros es para pisos en Cristalería, La Maruca, El Nodo, Buenavista, Valliniello, El Pozón o Garajes, entre otros barrios del municipio. Entre medias están los de 350, 400 ó 450 en otros puntos de la ciudad. Aunque si la vivienda tiene ascensor, servicios centralizados con una cuota de comunidad de 60 ó más euros al mes, o una antigüedad del edificio inferior a veinte años, o está amueblada, o ha sido reformada íntegramente en los últimos veinte años, el precio se podrá incrementar un 10 o un 15%, dependiendo de la zona.

La mayor parte de los nuevos inquilinos tienen entre 35 y 50 años. La menor edad es de 22 y la mayor de 84

Las cifras del programa Avilés Alquila se dieron ayer a conocer en la reunión de la comisión del patronato de la Fundación San Martín. «La evolución del programa muestra un crecimiento sostenido en los últimos años», apuntaron desde el área de Vivienda que dirige la concejala Ana Solís.

La confirmación de la consolidación de esta iniciativa la da también otro de los números que se puso encima de la mesa ayer en esa reunión. Según se explicó, el aumento hasta el pasado 31 de agosto de un 56% en el número de contratos firmados se ve claramente incrementado si se echa la mirada un año más atrás. Así, con respecto a 2023, el programa Avilés Alquila ha crecido este año un 259%.

Contratos por zonas

En la reunión de la comisión del patronato de la Fundación San Martín se ofrecieron otros datos para contar con una visión amplia de la marcha de este programa municipal. El mapa de 2025 por barrios en los que se han cerrado contratos de alquiler está liderado por el centro, donde se sellaron 48; seguido de El Quirinal con quince; en Versalles fueron once; en Puerta La Villa se firmaron diez; y en el barrio de La Luz fueron otra decena los contratos de alquiler acordados con este programa municipal.

En cuanto a las características de los inmuebles, según se explicó, la mayoría disponen de tres habitaciones. Y el precio medio del alquiler se situó en 460,73 euros mensuales, lo que equivale a 6,75 euros por metro cuadrado. Como es normal, por barrios, los precios más altos se registran en el Carbayedo, Valgranda, centro de la ciudad y El Quirinal.

El perfil de los inquilinos refleja una mayoría de arrendatarios de entre 35 y 50 años, aunque el abanico generacional va desde los 22 hasta los 84 años.

Actualmente una decena de inmobiliarias avilesinas colaboran en este programa municipal. incorporan viviendas vacías y haciendo de intermediador entre el propietario y el inquilino.

Para ambos el programa establece obligaciones y garantías. En el caso de estas últimas para los inquilinos está que se fija un precio tasado de alquiler y se garantiza el cumplimiento del contrato si se cumplen las obligaciones, mientras que los propietarios cuentan con un seguro del hogar pagado durante los tres primeros años o un seguro por impago del 100% de la renta mensual hasta un máximo de doce meses, con una franquicia de una mensualidad, por ejemplo.