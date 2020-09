2.650 familias han sido atendidas por Cruz Roja en Avilés desde el inicio de la crisis de la covid El reparto de alimentos ha sido una de las actividades esenciales de Cruz Roja en los útlimso meses. / OMAR ANTUÑA La entidad alerta de que siguen llegando nuevos solicitantes de ayuda por la pérdida de empleo y la «paralización de la economía sumergida» RUTH ARIAS AVILÉS. Martes, 8 septiembre 2020, 00:40

A finales de mayo comenzaron a reabrir bares, restaurantes, comercios y oficinas que habían estado cerrados durante el confinamiento. La economía volvió a echar a rodar y muchos trabajadores se fueron reincorporando a sus puestos después de un ERTE, pero no fueron todos, ni mucho menos. Cruz Roja alerta de que «muchos hogares se han quedado sin lo más básico» y, de hecho, ellos han atendido en Avilés a 2.650 familias desde el comienzo de la crisis del coronavirus, y la gente no para de llegar a ellos en busca de ayuda porque para muchos la nueva normalidad dista mucho de lo que era normal en su vida antes de mediados de marzo.

«Hay un importante grupo de familias que no han podido recuperar sus trabajos, gente que no ha vuelto del ERTE, que trabajaba en la hostelería por horas...», explica la directora de Cruz Roja de Avilés, Mayte Díaz. La crisis sanitaria ha aumentado notablemente la demanda. Las familias piden de todo, desde alimentos a información, acompañamiento o material escolar. A mediados de julio se llevó a cabo el reparto de veintidós toneladas de alimentos procedentes del Fondo de Ayuda Europea. Con ellos se llegó a 475 familias de Avilés y Castrillón, y no son las únicas que se han beneficiado de alguna de las prestaciones que ofrece la entidad, que también ha repartido 320 vales de Alimerka de 35 euros y otros diez de 80, 285 paquetes de alimentos a 213 familias, 68 kits de higiene, 34 ayudas al alquiler, doce para abonar suministros...

La lista es larga y no para de incrementarse. «Muchos hogares se han quedado sin lo más básico», advierte Díaz. Lo básico son unos mínimos ingresos que les posibiliten la subsistencia. Y esto ocurre no solo porque estén en un ERTE, sino sobre todo porque la pandemia «ha paralizado el empleo irregular y la economía sumergida», de donde salía ese mínimo que ahora ya no llega.

Ocurre que la precariedad es más precaria ahora que nunca. Trabajadoras del hogar que no han vuelto a ser llamadas son buena parte de esas personas a las que la crisis ha golpeado duro, pero también otras labores que se venían realizando 'en negro' ahora se han paralizado, y los inmigrantes en situación irregular o los solicitantes de asilo también forman parte de este numeroso colectivo.

En marzo se puso en marcha el programa Cruz Roja Responde. En una situación de confinamiento en la que no era posible una atención presencial normal, la organización humanitaria se sirvió del teléfono para poder llegar a sus usuarios habituales y a otros que no lo eran. Desde entonces el servicio ha servicio para ofrecer información y consejos sobre salud a 1.926 personas, sobre ayudas sociales a otras 863 y asistir en la educación o formación a otras 279 de manera virtual. Pero también han estado haciendo acompañamiento a mayores, a dependientes o a menores.

Donantes y voluntarios

Toda esta ingente labor de los últimos meses ha sido posible gracias a los diecisiete trabajadores de la asamblea local, de los voluntarios, que han seguido llegando, y de los socios y colaboradores. En las últimas semanas se ha recibido, por ejemplo, una donación de 3.280 kilos de alimentos de Carrefour, también de empresas locales como Mefasa o pequeños comercios avilesinos que han querido aportar su granito de arena, y ayudas como la del club Belenos, que aportó 1.180 euros. «Los voluntarios están comprometidos y han estado ahí, y también ha surgido un grupo importante de nuevas incorporaciones», afirma Díaz. Suman ya 534. Y los socios, que alcanzan los 3.754, también han respondido.

Ahora el reto está también en la vuelta al cole y en garantizar que todos los niños tengan el material necesario, algo que se hará nuevamente en colaboración con Carrefour, pero no solo eso, también regresará la formación grupal, o las actividades de ocio con personas con discapacidad que habían quedado paralizadas.