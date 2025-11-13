Más de 400 personas se citan en Avilés para hablar de ciberseguridad

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:51 Comenta Compartir

Más de cuatrocientas personas, con edades desde los 18 a más de sesenta años, se citarán desde mañana y durante el fin de semana en Avilés para participar en la cuarta edición de AsturCon.tech, uno de los principales eventos del país para actualizar conocimientos sobre ciberseguridad. La cita se celebrará mañana viernes y el sábado en el Centro Niemeyer para los inscritos. También habrá actividades en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés durante los días, en las que se permitirá el acceso de personas no inscritas.

Detrás del encuentro de encuentra la asociación Organización para la Investigación en Ciberseguridad Ofensiva (ORICIOS), que repite presencia en Avilés después de la buena acogida del pasado año. Esta mañana, la concejala de Ferias, Raquel Ruiz, les acompañó en la presentación de un congreso que destaca por la calidad de sus ponentes.

Entre ellos se encuentra el asturiano Ramón Medrano, lider del equipo de inteligencia artificial en Google Europa; Sandra Bardón, directora del servicio de ejercicios en el Centro Internacional de Computación de Naciones Unidas; Jorge Coronado, perito informático y creador de la aplicación informática 'Dante's Gate', una herramienta de búsqueda capaz de rastrear los equipos y que se utiliza en numerosos peritajes y conflictos tecnológicos; o Rafael López, conocido en las redes como Cibercapitán y que, a lo largo del pasado año ha entrevistado a casi todos los grupos de piratas informáticos localizados por la red.

Como es habitual en este tipo de encuentros, la organización ha previsto diferentes actividades donde la divulgación tecnológica se aliará con las habilidades sociales. Así, esta tarde se reunirán en el Kalendoscopio, en la calle de La Ferrería, para montar un 'beer and chips'. Y la clausura será en el 'Oskar' del Centro Niemeyer, con una barra libre de cerveza, pero sólo para los inscritos.

Los organizadores expresaron su satisfacción por el programa que han logrado cerrar. «Lo más complicado fue el primer año, porque no teníamos experiencia y había un montón de detalles. A partir de ahí, fue todo más fácil», resumió Cristina Santervás.

Ampliar Imagen de archivo de la primera promoción de ciberseguridad en el CIFP de Avilés. Omar Antuña ORICIOS, una asociación con sello avilesino La Organización para la Investigación en Ciberseguridad Ofensiva (ORICIOS) es entidad sin ánimo de lucro surgida en Avilés, en concreto entre los estudiantes del primer módulo sobre ciberseguridad que se imparte en el Centro Integrado de Formación de Profesional (CIFP) de Avilés desde 2021. El desarrollo de los estudios permitió que el centro avilesino lograse un certificado de excelencia nacional por esa titulación, según destacó esta mañana la concejala Raquel Ruiz.