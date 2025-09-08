«Es absurdo que Podemos diga que Izquierda Unida tiene un pacto con Vox» El coordinador de la coalición de izquierdas arremete contra sus antiguos socios políticos y desvela que se negaron a reunirse con ellos

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

«Ni hubo ni nunca habrá relación o negociación alguna de Izquierda Unida con Vox. La preocupación que finge tener Podemos es absurda». Así respondía ayer el coordinador de IU Avilés, Juan José Fernández, a las declaraciones del portavoz de Podemos, David García, que aseguraba que desde su salida del gobierno de coalición en febrero ven que el «PSOE e IU se están apoyando en la ultraderecha».

Aunque Fernández ya pone por delante que su organización no tiene ningún interés en alimentar peleas en el seno de la izquierda, asegura que ante «semejante afirmación es imposible no reaccionar porque es un pacto surrealista que sólo está en su cabeza como se demuestra sólo con seguir los plenos municipales en los que los mayores encontronazos son entre los concejales de IU y de Vox».

Para el coordinador de Izquierda Unida, el planteamiento de Podemos es «ridículo porque somos como el agua y el aceite». Es más, ya anunció que su organización nunca mantendrá una negociación bilateral con Vox, «somos antagónicos». No era muy difícil explicar esa afirmación, pero aún así recurrió a ejemplos concretos para recordar que sus concejales en el Ayuntamiento gestionan en este momento competencias en materia de vivienda, llingua, cooperación, emigración o servicios sociales en las que «nuestros planteamientos chocan directamente con los del partido de Abascal como todo el mundo sabe, es indignante que se diga que podemos tener un pacto con Vox», insistió Fernández.

«Podemos tiene que decidir qué quiere ser de mayor», afirmó el responsable de IU en Avilés, que fue uno de los máximos defensores en su momento del pacto de la izquierda que desembocó en la creación de Somos Avilés, organización formada por IU y Podemos para concurrir a las elecciones municipales.

Recordó ayer, en este sentido, que IU y Podemos «compartimos programa electoral y luego firmamos con el PSOE unos objetivos de gobierno conjuntos, los mismos en los que seguimos trabajando ahora». De ahí en que insistiera en que no es compresible que desde Podemos se hable de un pacto con Vox «con ideas antagónicas de las nuestras sobre el modelo de sociedad y de ciudad».

Desplante «incomprensible»

Juan José Fernández desveló ayer lo vivido el pasado mes de junio en la relación entre IU y Podemos: « Se negaron a sentarse con nosotros para analizar el nivel de ejecución del pacto de gobierno que firmamos con el PSOE y poner sobre la mesa sus planteamientos de futuro». En ese momento y dentro de la política de IU de no alimentar «peleas en el seno de la izquierda porque estamos convencidos de que estamos obligados a entendernos», no desvelaron ese desplante «incompresible». Ahora esperan que en el momento en el que va a comenzar la negociación sobre ordenanzas y presupuestos no se repita esta situación.

«Nosotros aseguramos que no nos sentaremos a negociar con Vox como hemos hecho hasta ahora, y esperamos que Podemos se siente a plantear sus propuestas para llegar a un acuerdo que nos permita continuar con las políticas de progreso que benefician a Avilés, porque para eso nos votaron los avilesinos», concluyó Fernández.