Estudiantes en un aula de un instituto avilesino. JOSÉ SIMAL

El acompañamiento para prevenir el fracaso escolar llega a 175 estudiantes en Avilés

Gracias a este servicio municipal, el 100% de los participantes mejoró sus resultados académicos. Aparte, el programa Transit trata de prevenir el abandono escolar

R. D.

Avilés

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15

En el ecuador de las vacaciones escolares de verano, la concejalía de Educación hace balance y saca pecho con los resultados y el alcance ... de los servicios complementarios que pone en marcha a lo largo del curso y que van desde el comedor al refuerzo y el acompañamiento socioeducativo pasando por actividades extraescolares para facilitar la conciliación familiar y laboral. Conforme a los datos facilitados por el área, 175 alumnos participaron el pasado curso en el servicio de acompañamiento socioeducativo, que además logró que todos ellos mejoraran su resultados académicos.

