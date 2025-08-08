El acompañamiento para prevenir el fracaso escolar llega a 175 estudiantes en Avilés

En el ecuador de las vacaciones escolares de verano, la concejalía de Educación hace balance y saca pecho con los resultados y el alcance ... de los servicios complementarios que pone en marcha a lo largo del curso y que van desde el comedor al refuerzo y el acompañamiento socioeducativo pasando por actividades extraescolares para facilitar la conciliación familiar y laboral. Conforme a los datos facilitados por el área, 175 alumnos participaron el pasado curso en el servicio de acompañamiento socioeducativo, que además logró que todos ellos mejoraran su resultados académicos.

De esos 175 estudiantes, 121 estaban matriculados en centros de educación infantil y primaria y 54, en institutos de educación secundaria. Este servicio interviene en los factores sociales y familiares que se relacionan con el fracaso escolar y en el propio centro educativo, complementando de este forma el trabajo educativo en los centros escolares.

Conforme al cuestionario realizado a tutores y familias, los 175 estudiantes que recibieron este acompañamiento no solo mejoraron su rendimiento, sino que también lo hicieron sus habilidades sociales. Descendió su implicación en conflictos, aumentó su motivación en el aula y se creó un vínculo comunicativo entre centro, familia y alumno.

Los beneficios del acompañamiento alcanzan las habilidades sociales y la motivación dentro del aula

En línea con este servicio pero enfocado a prevenir el abandono escolar, el programa Transit, dirigido a alumnado de secundaria y de FP Básica, trabajó con 72 estudiantes y 20 familias. Con el objetivo de proporcionar apoyo individual y grupal se organizaron en los cinco institutos públicos de Avilés 129 sesiones dirigidas a estos estudiantes y 47 sesiones enfocadas a las familias. En ellas se pretende ayudar al alumnado a descubrir sus intereses y pasiones, al tiempo que experimenta nuevas vivencias inspiradoras.

Además, las actividades extraescolares culturales contaron con 682 matrículas, mientras que en los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) la cifra fue de 298 y en el programa de conciliación para familias del Colegio Público de Educación Especial San Cristóbal, de 105.

Respecto al servicio de comedor fueron 1.134 escolares los que lo utilizaron y 696 se beneficiaron de la atención temprana.