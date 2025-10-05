El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El nuevo pantalán para la escuela de vela de Marina de Avilés inaugurado este año. ARNALDO GARCÍA

«Si la actividad se mantiene en unos años, habrá que estudiar ampliar»

La dirección de Marina de Avilés muestra cautela antes de hablar de crecimiento del número de amarres en la ría

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:36

Comenta

El crecimiento en la actividad y la buena valoración entre los turistas náuticos que tiene el puerto deportivo de Avilés no se le ha subido ... a la cabeza a los responsables de Puerto Marina de Avilés. Mario Bada no oculta su satisfacción por los datos que avalan la buena gestión, pero no quiere lanzar las campanas al vuelo y hablar ya de necesidad de ampliar el número de amarres. Asegura que «si continuamos teniendo este nivel de actividad en los próximos años, será el momento de analizar si es necesaria una ampliación del puerto deportivo».

