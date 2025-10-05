«Si la actividad se mantiene en unos años, habrá que estudiar ampliar»

El crecimiento en la actividad y la buena valoración entre los turistas náuticos que tiene el puerto deportivo de Avilés no se le ha subido ... a la cabeza a los responsables de Puerto Marina de Avilés. Mario Bada no oculta su satisfacción por los datos que avalan la buena gestión, pero no quiere lanzar las campanas al vuelo y hablar ya de necesidad de ampliar el número de amarres. Asegura que «si continuamos teniendo este nivel de actividad en los próximos años, será el momento de analizar si es necesaria una ampliación del puerto deportivo».

De momento sí están viendo ya problemas para acoger a embarcaciones de mayor eslora por el número de amarres que existen. Lo cierto es que si bien la media de la eslora de las embarcaciones que tienen un amarre fijo en el puerto deportivo de Avilés es de ocho metros, la de los que están en tránsito lógicamente sube más y es de doce metros, por lo que la zona de atraque para las embarcaciones con más eslora está, según señala Bada, «más apretada».

Nueva travesía

Por primera vez este año Avilés formó parte de una etapa de 'El Camino a Vela', una travesía de La Rochelle a Santiago

Puerto Marina de Avilés suma también en algunos momentos del año a los amarres fijos los que llegan por distintas actividades. Por primera vez este año atracaron en la ciudad los participantes en 'El Camino a Vela', que es una travesía náutica que, partiendo de La Rochelle (Francia), recorre puertos de la costa cantábrica y atlántica de España para culminar en Galicia con una peregrinación final a pie a Santiago de Compostela, emulando el traslado por mar del Apóstol Santiago.

Y el pasado mes de septiembre lo volvieron a hacer los participantes en el Rally Gijón-Avilés-Gijón, que organiza el Puerto Deportivo de Gijón. Era su sexta edición y este año tuvo un récord de participación con veinticinco embarcaciones. Los veleros llegan a Avilés y disfrutan sus tripulantes de una noche en la ciudad.

El objetivo de Puerto Marina de Avilés es continuar ese camino y seguir acogiendo este tipo de travesías organizadas dando cobertura a las necesidades de cada actividad.